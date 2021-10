Instinction może być FPS-em z dinozaurami, na który czekaliśmy. Jest nowy trailer

Najnowsza produkcja niezależnego studia Hashbane jawi się jako „ta” gra o dinozaurach, na którą czekamy od dawna. Choć w gatunku panuje posucha, wszystko może się niedługo zmienić za sprawą Instinction.

FPS-y o dinozaurach wydają się gatunkiem tak samo wymarłym, jak prehistoryczne zwierzęta. Cieszą więc inicjatywy niezależnych deweloperów.

Instinction na nowym materiale

Hashbane jest niezależnym producentem gier z Nowej Zelandii. Twórcy postawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Kuszą nas swoim debiutem Insitincion, który faktycznie wygląda, jakby miał potencjał stać się następcą Dino Crisis.

Legendarna seria od Capcomu niestety nie jest dziś tak popularna, jak Resident Evil, ale wielu graczy z pewnością chciałoby zanurzyć się w świecie prehistorycznych gadów ponownie. Dlatego też Instinction łączący fabularną grę akcji z horrorem i survivalem, jawi się na jedną z najciekawszych pozycji na radarze premier. A przynajmniej mamy nadzieję, że deweloperom uda się stanąć na wysokości zadania.

Instinction dostało właśnie swój niemal 2-minutowy zwiastun, który nie zdradza za wiele. Zawiera za to drobne elementy gameplayu. Jak twórcy wyjaśniają, całość powstała na silniku Unreal Engine 4, którym napędzana jest sama produkcja. Nie da się ukryć, że całość prezentuje się naprawdę ciekawie – mamy świetny klimat rodem z najmroczniejszych zakątków Parku Jurajskiego i protagonistkę mają swój cel, co wskazuje na to, że twórcy mogą bardzo postarać się o dostarczenie nam ciekawej historii.

Zwiastun znajdziecie poniżej. Na oficjalnej stronie gry dowiadujemy się, że produkcja zaoferować ma wiele popularnych, rzeczywistych gatunków dinozaurów, z czego nie wszystkie będą do nas nastawione agresywnie. Będziemy mogli customizować broń, a także zwiedzać różnorodne biomy pokroju lasów deszczowych, cenotów i placówek badawczych. Premiera? Jeszcze nie wiadomo.