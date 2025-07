Fani horroru powinni tę grę uważnie obserwować. Jest na co czekać

Przedstawiciele studia Team Clout ujawnili nowe szczegóły na temat kulis powstawania ich nadchodzącej gry pod tytułem ILL. Przypomnijmy, że mowa tutaj o grze typu body horror. Co to oznacza? W dużym skrócie to, że jest niezwykle brutalna i, no, można powiedzieć, że ohydna. Deweloperzy postanowili natomiast podzielić się garścią interesujących informacji dotyczących procesu tworzenia potworów oraz tego, co będzie wyróżniać świat produkcji. Poniżej możecie znaleźć wszystkie najważniejsze szczegóły!

ILL to horror, który warto obserwować. Szczegóły gry

Niedawno na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się wpis, w którym możemy dowiedzieć się więcej na temat gry dzięki dwójce artystów. Są nimi Maxim Verehin oraz Oleg Vdovenko. Wśród głównych inspiracji twórcy wymienili klasykę survival horroru: Silent Hill, Resident Evil i Half-Life 2. Twórcy chcą stworzyć świat, który nie tylko wygląda groźnie, ale wzbudza w graczu niepokój poprzez same mechaniki. Ma to być miejsce, gdzie reagujemy na wydarzenia w czasie rzeczywistym, zarządzamy zasobami i podejmujemy decyzje pod presją.

Design potworów wyraźnie czerpie inspiracje z horrorów z lat 70., 80., i 90. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na praktyczne efekty specjalne oraz animatronikę. Twórcy chcą osiągnąć podobny efekt, jaki osiągnęły dawne produkcje, głównie dzięki przemyślanemu oświetleniu i ruchowi postaci.

Oprócz tego nie można oczywiście zapomnieć o intensywnych starciach z przeciwnikami. Gracze skorzystają z broni palnej (mamy tu shotguny, rewolwery, czy też snajperki), opcji craftingu oraz pomysłowego uzbrojenia wręcz. System ekwipunku będzie zaś wymagać od nas kierowania się rozsądkiem.

W całym procesie produkcji Team Clout wspiera sam wydawca gry, czyli studio Mundfish, znane głównie z Atomic Heart. To właśnie dzięki ich doświadczeniu powstał dział animacji, który odpowiada za potwory. Każdy z przeciwników ma być na swój sposób unikalny. Część stworów będzie poruszać się pozornie normalnie, po czym nagle zmieniać sposób zachowania, by zaskoczyć gracza.

ILL nie ma jeszcze daty premiery. Gra zmierza na PC a także konsole PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło: GamingBolt