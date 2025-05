Majowa paczka gier Humble Choice z dwoma polskimi hitami i 6 innymi grami

W maju 2025 roku Humble Choice oferuje wyjątkową kolekcję gier, w tym Amnesia: The Bunker i The Thraumaturge. Aż 8 tytułów już dostępnych!

Nie ma to jak rozpocząć maj od mocnego pakietu gier. Humble Bundle znów nie zawodzi i serwuje swoim subskrybentom zestaw, który zadowoli zarówno fanów horrorów, jak i miłośników RPG, taktycznej skradanki czy klasycznej strzelanki. Za cenę mniej niż 50 złotych dostajesz zestaw o wartości kilkuset dolarów – brzmi jak okazja, z której trudno nie skorzystać.

Majowa oferta Humble Choice 2025

Humble Choice to miesięczna subskrypcja, która za 11,99 USD oferuje zestaw gier na platformę Steam. W maju 2025 roku w pakiecie znalazły się:

The Thaumaturge: Deluxe Edition

Amnesia: The Bunker

Evil West

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

STAR WARS: Bounty Hunter

Ultros

Corpse Keeper

Majowy zestaw gier w Humble Choice oferuje różnorodność gatunków: od horroru (Amnesia: The Bunker), przez RPG (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes), po akcję (Evil West) i strategię (Shadow Gambit: The Cursed Crew). Warto zaznaczyć obecność dwóch polskich hiciorów, czyli stylizowanego na klasykę gier akcji z PS3 Evil West oraz bardzo udane RPG The Thaumaturge. Dodatkowo wszystkie te tytuły są kompatybilne z Steam Deckiem!

Całkowita wartość detaliczna majowego zestawu wynosi około 280 USD. Oznacza to, że za 11,99 USD subskrybenci otrzymują gry o znacznie wyższej wartości. Oferta jest dostępna do 3 czerwca 2025 roku.

Źródło: Humble Choice