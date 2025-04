Kolejna subskrypcja dla graczy drożeje. Od maja trzeba będzie płacić więcej

Ceny gamingowych subskrypcji rosną jak na drożdżach – do listy dorzucamy teraz Humble Choice, które od maja 2025 zalicza podwyżkę ceny. Jeśli do tej pory płaciło się 9,99 euro miesięcznie, to wkrótce trzeba będzie wysupłać już 12,99 euro. Zmiana zacznie obowiązywać nowych subskrybentów od 6 maja, a dotychczasowi członkowie mogą jeszcze przez chwilę utrzymać niższą cenę – pod warunkiem, że ich subskrypcja nie została przerwana. Zawsze istnieje też opcja zakupienia abonamentu na rok. W takim wypadku aktualnie zapłacicie 99 euro w Europie.

To już kolejna platforma, która podnosi ceny swoich usług w ostatnim czasie. Wystarczy spojrzeć na PS Plus czy Xbox Game Pass, które także przeszły przez ten sam proces „dostosowywania się do realiów rynkowych”. Różnica polega na tym, że Humble Choice to nie streaming ani dostęp do biblioteki w chmurze, tylko comiesięczna paczka gier na własność – co dla wielu graczy było do tej pory największym plusem tej oferty.

Czy nowa cena jeszcze zostanie usprawiedliwiona, czy raczej o usłudze zapomną kolejni klienci? Trudno powiedzieć. Wszystko zależy od tego, co w danym miesiącu trafi do zestawu – a z tym bywało różnie. Niemniej, kto i tak rozważał dołączenie, ma jeszcze chwilę na decyzję. Potem pozostaje zaakceptować nowe warunki. Niektórzy wieszczą, że usługi wcale nie wyznaczają przyszłości tej branży, więc zobaczymy, co tak naprawdę przyniosą kolejne miesiące i lata.

