House Flipper 2 i kooperacyjne remonty za darmo. Debiut oczekiwanego DLC

Darmowe rozszerzenie kooperacji do House Flipper 2 już dostępne! Zaproś znajomych i wspólnie twórzcie wymarzone domy w popularnej grze.

House Flipper 2 – Co-op DLC zadebiutowało i od razu trafiło do biblioteki Steam zupełnie za darmo. Dzięki temu każdy, kto posiada podstawową wersję gry, może już teraz zaprosić do zabawy aż trzech przyjaciół – bez żadnych dodatkowych opłat.

Nowe rozszerzenie pozwala na współdzielenie ekranu w trybie online lub przez LAN, a także między platformami. W efekcie możecie wspólnie podjąć się renowacji i dekoracji zarówno w trybie fabularnym, jak i w kreatywnym, “piaskownicowym” środowisku. Co więcej, autorzy przygotowali cztery świeże nieruchomości oraz cztery unikalne zlecenia, które wymagają koordynacji i umiejętnego podziału zadań.

Praca zespołowa na wyższym poziomie w House Flipper 2

Dzięki co-op DLC każdy gracz może objąć inne obowiązki – ktoś gipsuje ściany, inny kładzie podłogi, a jeszcze inny dobiera kolor farby i dodatki. Ponieważ praca w grupie oznacza więcej rąk do pracy, zmierzycie się ze świeżymi wyzwaniami, wśród których nie zabrakło trudnych klientów i nietypowych pomieszczeń. W praktyce to oznacza, że efekty są lepsze, ale i satysfakcja z dobrze wykonanego projektu znacznie rośnie.

Aby zacząć zabawę, wystarczy mieć zainstalowane House Flipper 2 na Steamie – co-op DLC automatycznie pojawi się w dodatkach. Po kliknięciu “pobierz” i uruchomieniu gry zobaczycie nową opcję utworzenia gry kooperacyjnej. Zarządzanie zaproszeniami jest intuicyjne, a integracja z Warsztatem Steam i mod.io pozwala ściągać i udostępniać dekoracje przygotowane przez innych graczy.

Wspólne remonty stają się bardziej dynamiczne, a czas mija szybciej niż przy solowej rozgrywce. Dodatkowo darmowa dostępność DLC sprawia, że nie trzeba się zastanawiać nad zakupem – nowa zawartość wzbogaca grę bez obciążania portfela. Jeżeli lubicie House Flipper 2 i szukacie pretekstu, by znowu zanurzyć się w świecie renowacji z ekipą, to rozszerzenie jest dla was idealne.

Źródło: Steam