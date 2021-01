Horizon Forbidden West – twórcy zdradzają, że jedną rzecz w grze na pewno mocno zmienią

Twórcy Horizon Forbidden West podzielili się swoimi planami na rozgrywkę. Deweloperzy chcą uczynić ją prawdziwą przygodą.

PlayStation 5 pojawiło się w końcu na rynku, ale ma jeden istotny problem. Część graczy najzwyczajniej w świecie nie ma już produkcji do ogrywania, szczególnie jeśli mowa o grach ekskluzywnych. O nowym God of War wiemy tyle co nic, Ratchet & Clank: Rift Apart debiutuje za kilka miesięcy, a sequel Horizon Zero Dawn majaczy gdzieś na horyzoncie.

Ta ostatnia produkcja jest szczególnie mocno wyczekiwana przez graczy i Guerilla w końcu postanowiło podzielić się z graczami nowymi informacjami.

Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że spędzimy w tym świecie jeszcze więcej czasu, rozbudowując historię i kontynuując przygodę Aloy. W tym uniwersum istnieje tak wiele możliwości dla rozgrywki i opowiadania historii i nie możemy się doczekać, aby odkrywać je dalej w Forbidden West. Powiedział przedstawiciel Guerilla Games redakcji GamesRadar

O samym świecie gry dowiedzieliśmy się więc niewiele, ale twórcy potwierdzili, że w kwestii rozgrywki zmieni się całkiem sporo. Walki z wielkimi maszynami mogą nas jeszcze bardzo zaskoczyć.

Częścią tego, co czyniło walkę z maszynami w Zero Dawn tak satysfakcjonującą, był element zagadki w każdym starciu. Jaki jest wzór ataków maszyny? Jakie ma słabości? Jaka strategia sprawdzi się najlepiej? Zderzałeś się z rzeczywistością, kiedy natrafiłeś na maszynę, na którą nie byłeś jeszcze gotowy. Nasz zwiastun ujawniający pokazał graczom, że mogą spodziewać się rzeczy, których jeszcze nie widzieli, ale chcielibyśmy na razie to zostawić i zachować jak najwięcej satysfakcji dla graczy, aby mogli odkryć je samodzielnie.

Zapowiada się bardzo ciekawie, ale zobaczymy jak gra wypadnie w praktyce. Wielkie obietnice to jedno, ale trzeba potrafić je spełnić.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.