Horizon Forbidden West to istna ewolucja bohaterki gry. Twórca opowiedział o zmianach w Aloy

Współtwórcy Horizon Forbidden West podzielili się z PlayStation Blog wizją zespołu odnośnie drogi, jaką przebyła i przebędzie Aloy – główna bohaterka świata Guerilla Games. Nie zabrakło też komentarza w sprawie prac nad obiema wersjami gry.

Choć postać Alloy w nowym Horizonie nie została przez pewną część graczy pozytywnie przyjęta, to nie zmienia faktu, że wielu pokochało ją za jej drogę, którą przeszła w Zero Dawn. Jej przygoda się jeszcze nie zakończyła, a deweloperzy mają wobec niej spore plany.

Urodzona i wychowana jako wyrzutek, Aloy ma unikalne spojrzenie na świat. (…) Jest głęboko współczująca dla tych, którzy cierpią, i bardzo pragnie ukarać potężnych ciemiężycieli. Mimo że w trakcie swoich przygód zdobyła wielu przyjaciół, wciąż czuje się jak wyrzutek, a prawda jest taka, że nie ma prawdziwego domu. Te aspekty jej charakteru zostaną dogłębnie zbadane w trakcie jej podróży przez tajemniczą granicę Zakazanego Zachodu. To samo tyczy się fabuły. Zaczynamy od tej samej Aloy, którą gracze pokochali w Horizon Zero Dawn. Ale dodaliśmy nowe plemiona, nowych towarzyszy i nowe komplikacje, z których wszystkie zmuszą Aloy do zmiany. Nie chcemy zdradzać jak, ale po drodze czeka nas kilka dużych niespodzianek! Nie mamy wątpliwości, że gracze z przyjemnością będą obserwować jej ewolucję. – mówi Ben McCaw, Narrative Director, w rozmowie z PlayStation Blog

Z dalszej części wpisu dowiadujemy się na temat prac deweloperów nad dwoma wersjami gry – na starą i obecną generację. Ich założeniem jest, aby gracze obu platform otrzymali zbliżone do siebie produkty.

Tak naprawdę tworzyliśmy i testowaliśmy grę jednocześnie na PlayStation 4 i PlayStation 5, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne jako studio, aby gracze PlayStation 4 otrzymali równie wciągające doświadczenie. Dzięki naszej wiedzy z Horizon Zero Dawn wiedzieliśmy, że wciąż mamy pewne niezbadane zasoby, które mogą popchnąć realizm i jakość naszych zasobów postaci do przodu; wspaniale jest teraz móc wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie w sequelu. – mówi Bastien Ramisse, Lead Character Artist, w rozmowie z PlayStation Blog

Być może jest to kwestia tego, że twórcy gier opanowali już architekturę PS4, a ta znana z PS5 jest jej znacznym rozszerzeniem. Podobna sytuacja miała w przypadku pierwszego The Last of Us, które pod koniec życia PS3 potrafiło wyciągnąć z niego maksimum możliwości i wielu nie dowierzało, że taka gra mogła powstać właśnie na „trójkę”.

Premiera Horizon Forbidden West odbędzie się dopiero 18 lutego 2022 roku na PS4 i PS5. Gra została opóźniona, co oficjalnie ogłoszono podczas Gamescom 2021.