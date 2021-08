Polak pobił rekord w speedrunningu misji w Hitmanie 3 z garotą [WIDEO]

Nowy rekord w przechodzeniu misji Situs Inversus w Hitmanie 3 na czas wynosi 1 minutę i 20 sekund. Co ciekawe, ustanowił go polski gracz.

Ostatnio bardzo modne jest przechodzenie produkcji wideo na czas, czyli speedrunning. Zazwyczaj konkurencje dotyczą gier akcji czy zręcznościówek. Jednak dlaczego by nie spróbować z tytułami, które wymagają większej koncentracji? Okazuje się, że w skradankach pokroju Hitman speedrunning ma także rację bytu.

Ostatnio padł nowy rekord w szybkim przechodzeniu misji Situs Inversus na mapie Hokkaido na poziomie Professional (Silent Assassin Suit Only) w Hitmanie 3. Dotyczy on kategorii Fiber Wire (garota) i wynosi 1 minutę i 20 sekund. Co ciekawe, rekord należy do Polaka – youtubera o pseudonimie Trzebiat.

Wyczyn dotyczy dokładnie tego, co sugerują powyższe kategorie. Czyli ukończenia misji w biegu przy użyciu garoty. Bez przebieranek, od początku do końca w klasycznym garniturze. Gracz wykonał zadanie na PS5.

Oto, jak prezentuje się obecnie ranking w kategorii Fiber Wire na stronie SpeedRun.com:

Polskie flagi w rankingach to raczej rzadkość, zwłaszcza jeśli chodzi o Hitmana. Trzebiatowi gratulujemy więc osiągnięcia. Ale raczej nie chcielibyśmy go spotkać osobiście. Na swoim koncie na YouTube gracz ma mnóstwo filmików z Hitmana, w których robi dziwne rzeczy. Zresztą pisaliśmy już m.in. o infekowaniu wirusem postaci w pierwszej części trylogii. Później powybijał je wszystkie młotkiem – ale to już inna historia.