Hitman 3 – nowy trailer ujawnia kolejną lokację i pokazuje możliwości graficzne gry

IO Interactive podzieliło się z fanami świeżym materiałem wideo z ostatniej części trylogii o łysym zabójcy. Kolejnym miejscem, które przyjdzie nam odwiedzić w Hitmanie 3, będzie miasto Chongqing.

Do Dubaju i wiktoriańskiej Anglii (o której pisaliśmy więcej tutaj) dołącza teraz chińskie miasto. Lokacja wygląda na mroczną i niebezpieczną; do tego ciągle pada tu deszcz, który spływa po łysinie Agenta 47. Neonowe oświetlenie nadaje miejscu specyficzny klimat.

Oprócz trzeciej lokacji trailer ujawnia parę faktów na temat oprawy graficznej tytułu. Duńczycy wykorzystują autorski silnik o nazwie Glacier, dzięki któremu nowy Hitman ma wyglądać, brzmieć i działać lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Trailer pokazuje możliwości systemu oświetlenia i efektów pogodowych; oprócz tego dowiadujemy się, że gra będzie w stanie wyświetlić 300 postaci niezależnych na raz.

Hitman 3 trafi do sklepów 20 stycznia 2021. Data dotyczy PC, PS4, PS5, Xboksa One i Series X. Jeśli chodzi o wersję na pecety, to pod koniec wakacji ujawniono wymagania sprzętowe „trójki”. Wiadomo, że by zagrać na pececie, będziemy potrzebowali konta w Epic Games Store – tytuł od IO Interactive ma być bowiem rocznym exclusive’m dla platformy twórców Fortnite’a.

A co dotyczy innych planów IO Interactive, to ostatnio pisaliśmy, że twórcy opowiedzieli o swoim nowym projekcie: grze o roboczym tytule Project 007. W tytule wcielimy się w postać fikcyjnego szpiega Jamesa Bonda. Niestety nie wiadomo jeszcze, na jakie platformy trafi produkcja i na kiedy planowana jest jej premiera.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.