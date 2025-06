Nowe “hirołsy” jednak później. Twórcy reagują na opinie graczy

Nowe Heroesy jednak później. Premiera Heroes of Might and Magic: Olden Era opóźniona, ale wciąż planowana jest na bieżący rok.

Fani turowej klasyki muszą uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Heroes of Might and Magic: Olden Era nie trafi do Early Access tego lata, jak pierwotnie zapowiadano. Twórcy ze studia Unfrozen ogłosili, że gra potrzebuje jeszcze dopracowania.

Więcej czasu dla Heroes of Might and Magic: Olden Era

Choć nie podano nowej konkretnej daty, wiadomo, że debiut Olden Era nadal planowany jest na 2025 rok. Można się jednak spodziewać, że nie nastąpi to wcześniej niż jesienią. Decyzja o opóźnieniu nie była łatwa, ale, jak wyjaśniają sami deweloperzy, chodzi o jakość i chęć zapewnienia grze „należnej troski”. A że są niezależnym studiem, potrzebują dodatkowych tygodni, by zrobić wszystko tak, jak trzeba.

Głównym powodem przesunięcia były komentarze testerów i graczy, którzy mieli już okazję zapoznać się z wersją przedpremierową. Unfrozen nie tylko podziękowało za uwagi, ale też obiecało przeanalizować je dokładnie i na ich podstawie wprowadzić realne zmiany. Słowem: feedback się liczy, a nie idzie do kosza.

Olden Era ma być duchowym następcą kultowych odsłon HoMM. Twórcy nie idą w wielkie rewolucje, ale raczej rozwijają klasyczną formułę. Będzie kampania fabularna, swobodne potyczki z AI lub drugim graczem, a na start sześć grywalnych frakcji. Więcej ma się pojawić z czasem, zapewne w ramach dodatków.

Jeśli obecne plany się utrzymają, to w pełną wersję Olden Era zagramy dopiero w 2027 roku. Ale kto wie, może jeszcze coś się zmieni, a twórcy znów nas zaskoczą? Oby tylko pozytywnie.

Źródło: Steam