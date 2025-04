Battlefield Heroes powraca, ale w innym wydaniu. Już teraz zagrajcie w Heroes of Valor za darmo

Heroes of Valor to nowa gra, która powstała jako reinkarnacja nieco zapomnianego, ale bardzo udanego Battlefield Heroes. Możecie zapisać się na darmowe testy!

Jeśli tęsknisz za kreskówkową rozwałką z czasów Battlefield Heroes, mam dobrą wiadomość. Heroes of Valor, nowy trzecioosobowy shooter od Fancy Cat Interactive, reklamuje się jako „Battlefield Heroes, w którego faktycznie możesz zagrać”. Gra właśnie wystartowała z darmowymi testami na Steamie i przygotowuje się do wejścia w fazę wczesnego dostępu, który ma potrwać około roku.

Heroes of Valor przenosi nas do kreskówkowej wersji II wojny światowej, oferując cztery klasy postaci z unikalnymi zdolnościami oraz pojazdy takie jak czołgi, samoloty i motocykle. Gra pozwala na dostosowanie zasad rozgrywki, w tym pory dnia i trybów gry, a także wprowadza inteligentnych botów, którzy potrafią flankować i wykorzystywać taktykę w walce. Wygląda przy tym w zasadzie tak samo, jak jedna z najbardziej niepozornych odsłon kultowej marki EA, która w 2015 została zamknięta. Fani grają do dziś, dzięki Rising Hub Project, ale tytuł nie cieszy się taką popularnością jak niegdyś.

Twórcy przyznają, że zdecydowali się na stworzenie gry, ponieważ brakowało im duchowego następcy Battlefield Heroes po zamknięciu serwerów. Zamiast czekać, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć grę, która odda hołd oryginałowi. ​I to dobra wiadomość, bo akurat sam w kreskówkowego BF-a bawiłem się świetnie, chociaż zdecydowanie nie tego się spodziewałem.

Choć Battlefield Heroes nie był może najbardziej znanym tytułem, zyskał grono wiernych fanów. Teraz, dzięki Heroes of Valor, mają oni szansę powrócić do ulubionej formuły w nowym wydaniu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy gra spełnia oczekiwania, możesz dołączyć do testów na Steamie już teraz.

Źródło: PC Gamer