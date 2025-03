Heroes of Might & Magic: Olden Era sprawdzicie za darmo na Steam. Serwery wystartowały

Najnowsze „Hirołsy”, czyli Heroes of Might & Magic: Olden Era mają trafić na Steam już w tym roku. Zanim to jednak nastąpi, warto zapisać się na testy!

Ubisoft wraz ze studiem Unfrozen ogłosili – niczym znani wszystkim astrologowie – kolejną część uwielbianej serii gier. Najnowsze wcielenie kultowych „hirołsów” to tak naprawdę przede wszystkim list miłosny dla fanów trzeciej, bodaj najbardziej rozpoznawalnej i najlepiej wspominanej części serii. Ambicje są więc kosmiczne, ale czy się uda? Niejako sprawdzić to możemy przed premierą już teraz!

Na karcie zmierzającej do nas wielkimi krokami produkcji na Steam pojawiła się oczekiwana, zielona ramka z napisem „Poproś o dostęp”. Zainteresowani gracze mogą już teraz wyrazić zainteresowanie możliwością darmowego przetestowania nadchodzącej gry. Ubisoft ogłosił, że na pierwszy rzut idą zamknięte testy trybu Areny.

Tryb arenowy pozwoli Wam na toczenie potyczek z innymi graczami. Dzięki temu poznacie zasady i mechaniki walki, tak zresztą kluczowej dla całej serii HoMM. Niestety, testy będą krótkie. Deweloperzy ogłosili, że potrwają jedynie do 28 marca 2025 roku. Jak jednak w ogóle zdobyć możliwość ogrania gry?

To proste – wystarczy kliknąć „Poproś o dostęp” i… czekać. Twórcy obiecali, że systematycznie będą „wpuszczać” na serwery większą liczbę graczy, więc nie oznacza to, że jeśli od razu gra nie pojawiła się w Waszej bibliotece na Steam, to już nie nastąpi. Mimo wszystko udział w testach nie jest gwarantowany. Zapewne wszystko zależy od zainteresowania.

Heroes of Might & Magic: Olden Era trafi na platformę Steam w 2025 roku, ale nie znamy dokładnej daty premiery. Co ciekawe, twórcy chcą rozwijać projekt wraz z fanami, więc gra pojawi się na początku we wczesnym dostępie.

Źródło: Steam