Piekło zamarznie 26 sierpnia. Koniec wojen konsolowych?

Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się całkowicie niemożliwe, dziś staje się faktem. No, w praktyce stanie się dopiero 26 sierpnia. Tak czy inaczej, to właśnie wtedy na rynku zadebiutują dwie gry, które są całkowitym zaprzeczeniem dotychczasowych zasad ekskluzywności. O co dokładnie chodzi?

26 sierpnia to koniec wojen konsolowych?

26 sierpnia mamy do czynienia z dwoma premierami. Helldivers II, dostępne dotychczas wyłącznie na PlayStation 5, trafi na Xboksy Series X/S. Tego samego dnia Microsoft udostępni na konsolach Sony jedną ze swoich najbardziej kultowych serii. Na PlayStation 5 zadebiutuje bowiem Gears of War: Reloaded. Obie produkcje będą wspierały pełną funkcjonalność cross-playu.

Jeszcze niedawno relacje między Sony a Microsoftem przypominały raczej (bardzo) zimną wojnę. Każda z firm walczyła o graczy ekskluzywnymi tytułami i umowami z wydawcami third-party. Jednak od początku bieżącego roku widać wyraźną zmianę. Xbox wypuścił bowiem na PS5 takie tytuły jak Indiana Jones and the Great Circle czy Forza Horizon 5, a teraz PlayStation postanowiło odpowiedzieć.

Jak już zostało to wspomniane, obie gry zadebiutują dokładnie tego samego dnia i będą dostępne z pełnym wsparciem dla funkcji cross-play. Oznacza to, że użytkownicy Xboxa będą mogli zagrać w trybie multiplayer z posiadaczami PS5, zarówno w nowym Gears of War, jak i w Helldivers II.

Według plotek, które krążą od jakiegoś czasu w sieci, remake Halo: Combat Evolved również ma trafić na PlayStation 5. Nie zostało to jednak jeszcze w żaden sposób potwierdzone. Czy doczekamy się więcej ekskluzywnych gier PlayStation na Xboksach i odwrotnie? To się okaże. Pewne jest jednak to, że granice powoli zaczynają się zacierać.

Źródło: GameRant