Załóżcie maski klaunów, jest nowa teoria o premierze drugiego zwiastuna GTA VI

Czy tym razem sensowna, a nie wyczytana z kontenerów? Nie do końca. Mimo wszystko gracze wierzą, kiedy zobaczą GTA VI po raz drugi.

Trzeba zażyć „copium”, założyć maski klaunów i najlepiej zwinąć się w pozycji embrionalnej, bo nowa teoria uderzyła z potężną siłą. Społeczność fanów serii Grand Theft Auto praktycznie od pokazania szóstej odsłony po raz pierwszy spekuluje, kiedy zobaczymy grę znowu. Oficjalnie nie wiemy nic, ale nowa teoria bazuje na stwierdzeniu, że Take-Two współcześnie woli stawiać na krótsze kampanie marketingowe. Ma to sens, bo przecież GTA VI i tak przebije wszystko inne.

GTA VI i nowe teorie o zwiastunie 2

Nowa teoria zdobyła serca nadal głęboko wierzących w pokazanie 2. zwiastuna gry fanów za sprawą GameRoll, użytkownika serwisu X specjalizującego się właśnie we wszystkim, co związane z marką GTA. Jego zdaniem GTA VI dostanie drugi zwiastun mniej więcej pod koniec marca. Czemu?

Borderlands 4 niedawno otrzymało swój drugi zwiastun, a premiera już za 7 miesięcy. Jeśli GTA VI miałoby podążać tym samym schematem, to możemy spodziewać się, że Rockstar opublikuje trailer 2 pod koniec marca. Nie mamy powodów do obaw. Take-Two po prostu wykorzystuje obecnie krótsze cykle marketingowe. – czytamy we wpisie

No niestety, jak zresztą wspominałem, to tylko teoria, oparta do tego na dość „luźnym” stwierdzeniu. Wcześniej spekulowano, że nowe GTA trafi na rynek przed Borderlands 4 (tak widniało w prognozach Take-Two). Wiemy już, że seria od Gearbox powraca 23 września 2025 roku, więc dość szybko, nawet za szybko. Nie ma raczej szans na GTA VI przed tą datą, a nawet przecieki wskazują na zupełnie inny miesiąc. Tak czy inaczej, nadal można głęboko liczyć, że gra wyjdzie w tym roku, a zwiastun dostaniemy niedługo… oby.

