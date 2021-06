Masz nielegalną wersję GTA V? Piraci mogą kopać kryptowalutę na twoim komputerze

Pracownicy firmy Avast odkryli, że w pirackich wersjach niektórych gier – m.in. GTA V – ukryto złośliwe oprogramowanie, które przemienia komputery w koparki walut.

Specjaliści z Avast poinformowali, że malware Crackonosh, które krąży po internecie od trzech lat, zostało właśnie wykryte w pirackich wersjach gier. Ściągnięte na komputer, malware instaluje oprogramowanie cryptominingowe, które przemienia zainfekowany sprzęt w koparkę waluty Monero.

„Nosicielami” Crackonosha są nielegalne wersje tytułów, które można znaleźć przede wszystkim na torrentach, ale też na różnych forach internetowych. Chodzi przede wszystkim o GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 i PES 2018.

Avast informuje, że zainfekowanych Crackonoshem zostało już 220 tysięcy komputerów – z czego 12 tysięcy to pecety polskich użytkowników. Najwięcej osób padło ofiarą ataku na Filipinach i w Brazylii (odpowiednio 18 i 16 tysięcy).

Co ważne, ten rodzaj software jest bardzo trudny do wykrycia. Piraci bardzo się postarali, żeby użytkownik komputera nie zdawał sobie sprawy z tego, co dzieje się z jego sprzętem. Oczywiście sprawcy zamieszania bardzo cieszą się z takiego obrotu sprawy – podobno zdołali w ten sposób zarobić już ponad dwa miliony dolarów. Pomysłowi „biznesmeni” pochodzą najprawdopodobniej z Czech.