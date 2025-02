GTA V na PC w końcu dostanie next-genową aktualizację. Data premiery i podniesione wymagania

Gracze na PeCetach czekali na to długi czas, ale w końcu będą mogli cieszyć się next-genowym patchem do szalenie popularnego Grand Theft Auto V. Co tak naprawdę obejmują zmiany i kiedy dostaniemy pliki do pobrania?

GTA V i aktualizacja next-gen

Wiem, że wszyscy żyją teraz oczekiwaniem na GTA VI, ale jeśli nie macie konsoli, zapewne wiecie, że na premierę przyjdzie Wam poczekać dłużej. Póki co najlepiej jest cieszyć się cały czas rozwijanym GTA Online lub właśnie główną kampanią fabularną, jeśli jeszcze jej nie nadrobiliście. Teraz będzie ku temu idealna okazja. Rockstar Games oficjalnie zapowiedziało next-genową aktualizację do wersji na komputery osobiste.

GTA V Next-Gen na PC wyjdzie 4 marca 2025 roku. Główną zmianą jest wprowadzenie nowych efektów ray-tracing. Będą one eksluzywne dla PC. Oznacza to pełne wsparcie technologii RTGI i RTAO oraz odbić i cieni RTX. Wygląda na to, że będzie to więc najdoskonalsza i najpiękniejsza wersja tej wiekowej już produkcji. Wprowadzono również wsparcie DLSS 3 i AMD FSR 3.0.

Do tego gra ma korzystać z rozwiązania DirectStorage, czyli posiadacze dysków SSD mogą liczyć na krótsze czasy ładowania. Przewidziano również zestaw poprawek audio, w tym choćby Dolby Atmos i ulepszoną jakość dźwięku. To wszystko ma jednak swój koszt – nowe wymagania sprzętowe. Aby w pełni wykorzystać nowości, musicie mieć komputer znacznie lepszy niż ponad 10 lat temu. Aktualizacja będzie na szczęście w pełni darmowa.

GTA V – nowe minimalne wymagania sprzętowe na PC (RTX)

Procesor: Intel Core i7-4770 / AMD FX-9590

Intel Core i7-4770 / AMD FX-9590 GPU: NVIDIA GeForce GTX 1630 (4 GB VRAM) / AMD Radeon RX 6400 (4 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1630 (4 GB VRAM) / AMD Radeon RX 6400 (4 GB VRAM) Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Miejsce na dysku: 105 GB (SSD)

GTA V – nowe zalecane wymagania sprzętowe na PC (RTX)

Procesor: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB VRAM) / AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB VRAM)

NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB VRAM) / AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB VRAM) Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Miejsce na dysku: 105 GB (SSD)

Źródło: Rockstar Games