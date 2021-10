GTA The Trilogy – The Definitive Edition w pierwszych polskich sklepach. Ile zapłacimy za pudełko?

Pierwszy elektromarket w Polsce wystawił już pre-order składanki GTA The Trilogy – The Definitive Edition. Poznaliśmy nareszcie cenę wydania na konsole Xbox. Wydanie na PS5 staje się coraz większą niewiadomą.

Możliwość zakupu w przedsprzedaży na ten moment odbywa się w sklepie RTV EURO AGD. Wersje na PS4 i konsole Xbox (One i Series X|S) kosztują 249 zł. Wcześniej nie była znana cena wydania na sprzęt Microsoftu, a przed momentem podana kwota jest niższa o 20 zł względem tej ze strony Rockstar Games. Czyżby wydania fizyczne miały być tańsze od tych digital? Jest to bardzo możliwe.

Inna kwestia to fakt nazwy wydania na PS4 w sklepie we wspomnianym sklepie. Choć na okładce pudełka widoczna jest właśnie nazwa czwartego PlayStation, podpisano to wydanie „PS4/PS5. Można by od razu pomyśleć, że kupując właśnie tę pozycję uzyska się również dostęp do wersji przygotowanej z myślą o next-genie.

Wiadomym jest jednak, że PS5 posiada możliwość uruchamiania gier w ramach wstecznej kompatybilności i najpewniej to właśnie o to chodziło pracownikom RTV Euro AGD. Wynika to z opisu produktu, gdzie wypisano obsługiwane rozdzielczości gry – maksymalnie do 1080p, a nie 4K, którego raczej wszyscy powinni się spodziewać na „piątce”.