Dziś wielka premiera na Max. To jeden z najlepszych filmów tego roku

Ryan Coogler ponownie dostarczył mocne kino, które podbiło kina, a teraz trafia prosto do domów. Od dziś na Max można obejrzeć film Grzesznicy, który do niedawna był jednym z najgłośniejszych wydarzeń sezonu.

Grzesznicy – premiera na Max

Grzesznicy zadebiutowali w kinach pod koniec kwietnia, a już teraz, zaledwie po kilku miesiącach, są dostępni dla subskrybentów platformy Max. Warner Bros. Discovery kolejny raz udowadnia, że nie zwleka z przenoszeniem swoich największych tytułów na streaming. Film w reżyserii Ryana Cooglera, znanego z Czarnej Pantery i Creed, okazał się nie tylko sukcesem komercyjnym, ale i artystycznym.

Na Rotten Tomatoes produkcja zebrała 97% rekomendacji od dziennikarzy i 96% pozytywnych opinii od ponad 25 tysięcy widzów. To wynik, jakiego nie powstydziłby się żaden blockbuster z ostatnich lat. Reżyser odpowiada tu również za scenariusz i produkcję, więc nic dziwnego, że całość jest spójna, emocjonująca i pełna napięcia.

Fabuła skupia się na losach braci bliźniaków, którzy próbują odciąć się od mrocznej przeszłości i wracają do rodzinnego miasta. Problem w tym, że zamiast spokoju, trafiają na jeszcze większe zło. Michael B. Jordan ponownie współpracuje z Cooglerem i udowadnia, że ta para nie zawodzi. Ich ekranowa chemia działa tu równie dobrze, co w poprzednich projektach.

Jeśli przegapiliście seanse kinowe lub chcecie wrócić do tego tytułu, Grzesznicy czekają już na Max. I choć mamy dopiero połowę roku, dla wielu to już pewniak do tytułu filmu 2025.

Źródło: Max