Gry za darmo. „Wojenny Snajper” i inne nowości za 0 zł

Wybieramy kolejne gry za darmo ze Steam, które właśnie pojawiły się do pobrania. Dzisiaj mamy dla Was 8 pełnych tytułów i prawie drugie tyle w formie wersji demo.

Z dzisiejszych gier za darmo polecaliśmy nietypową premierę, w której trzeba się upić i jeździć autem. Tutaj zbierzemy pozostałe bezpłatne produkcje, na które również warto zwrócić uwagę. Możemy pobrać m.in. znany z urządzeń mobilnych wojenny War Sniper czy symulator sprzątacza w klimacie science fiction. Wśród wersji demo znalazł się ciekawy horror, strzelanki, zbieranie trylionów monet czy ładnie wyglądający tytuł z gatunku roguelite/survivor.

Nowe gry za darmo. Premiery na Steam (12 września 2024)

W darmowych nowościach pojawił się np. War Sniper, dostępny również na telefonach z systemami Androidem oraz iOS. Przenosimy się na pole bitwy, gdzie snajperka, czołgi i drony są naszymi narzędziami zniszczenia.

Możemy również pobrać cyberpunkowy tytuł Project ZipZap. Jak czytamy na Steam, to szybka i przyjazna dla speedrunnerów gra typu hack and dash, która zachęca do szlifowania umiejętności i nagradza za opanowanie mechanik gry.

Z wersji demo polecamy sięgnąć po Madness inside, w którym przenosimy się do opuszczonego szpitala psychiatrycznego. To psychologiczny horror z gatunku „symulatorów chodzenia”. Wersja demo pozwala nam przejść pierwszy akt, co powinno zająć około 20 minut.

Źródło: Steam