Steam w zasadzie co dziennie jest zalewany darmoszkami, ale żeby wyszukać wśród nich coś sensownego, trzeba poświęcić trochę czasu. Dlatego robimy to za Was i każdego dnia podsyłamy najlepsze gry za darmo. Zazwyczaj są to produkcje niezależne, czasem można je ukończyć w pół godzinki, lecz nie każda gra musi być długa, by zapadła nam w pamięć i dała radochę. Zobaczcie więc, to nowego wyszukaliśmy.

Pamiętajcie też, że trwa Steam Next Fest 2024, na którym możemy sprawdzić bezpłatnie tysiące nowych i starszych tytułów. Wśród nich znajdziecie m.in. wersję demo Delta Force, czyli FPS-a podbijającego Steam.

Bezpłatne nowości na Steam. Najciekawsze gry za darmo (17 października)

Jeśli mielibyśmy polecić coś z nowych gier za darmo, będzie to widniejący na szczycie listy Shoot on Sight. To coś dla osób, które chciałyby pobawić się przy wieloosobowej izometrycznej strzelance taktycznej. Mamy tutaj rywalizację PVP, kooperacyjny tryb PVE oraz opcję zabawy singleplayer. Fabuła gry przedstawia świat przyszłości na skraju upadku. Możemy stanąć albo po stronie rządu i wcielić się w elitarnego policjanta, albo znaleźć się po drugiej stronie barykady. Wtedy powalczymy jako rebeliant i postaramy się wyzwolić społeczeństwo z ucisku.

Źródło: Steam