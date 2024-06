Gry za darmo na Steam. Strzelanki, wyścigi i chomiki z ocenami 10/10 (24 czerwca)

Na Steam pojawiły się nowe gry za darmo i tym razem mamy dla Was 6 tytułów. Pobierzemy dwa shootery, grę od Ubisoftu czy bardzo pozytywnie ocenianą produkcję 2D do zabawy w kooperacji.

Dzisiaj proponujemy Wam powiększyć swoją bibliotekę na Steam o nowe gry za darmo. To kolejne już tytuły do odebrania, o których informowaliśmy w ostatnich dniach. Z lepszych produkcji, polecamy sięgnąć po mieszankę battle royale z wyścigami. Co ciekawe, ten wyśmienicie oceniany mix powstał na prima aprilis. Link do pobrania oraz opis znajdziecie w naszej wcześniejszej wiadomości. Poniżej natomiast lecimy z nowościami.

Gry za darmo na Steam (24 czerwca)

Jak wspomnieliśmy, czeka na nas sześć kolejnych tytułów, za które nie zapłacimy ani grosza. Wśród nich jest nowa platformowa strzelanka od Ubisoftu czy ładnie prezentujące się wyścigi Formuły 1. Są też strzelanki w klimacie futurystycznym i postapokaliptycznym. Jedną z najciekawszych i najwyżej ocenianych produkcji jest Guardians of the Sanctree: Early Birds.

Guardians of the Sanctree: Early Birds – gra za darmo

Gra nie przyciąga “nowoczesną” grafiką, lecz posiada 83 proc. pozytywnych opinii od graczy. Fani retro powinni zatem zainteresować się tym tytułem. Guardians of the Sanctree to ręcznie rysowana gra kooperacyjna 2D, przy której mogą pobawić się maksymalnie 4 osoby. Deweloper przygotował również opcję dla pojedynczego gracza. Zajmujemy się tutaj budowaniem baz, ulepszaniem twierdzy, eksploracją i obroną własnego terenu. Gracze wcielają się w dowódców ptasiego rządu wojskowego, broniąc się przed podziemnymi atakami insektoidów.

BattleCore Arena – gra za darmo

W naszej dzisiejszej puli darmówek znajduje się również BattleCore Arena od Ubisoftu. To platformowa strzelanka z “kulką” w roli głównej, w której kluczem do zwycięstwa jest opanowanie grawitacji. Możemy pobawić się w trzech trybach rozgrywki. Jest drużynowy deathmatch 3 na 3, gdzie współdzielimy ze sobą życia. Jest oparty na współpracy tryb Q-Ball i na koniec “każdy na każdego”. Tutaj zwycięża ostatni żywy na arenie. Zerknijcie na zwiastun.

Heroes Stand Tall: M.E.T.A – gra za darmo

Teraz pora na pierwszą rasową strzelankę w zestawieniu darmowych gier. Heroes Stand Tall: M.E.T.A jest futurystycznym shooterem, w którym liczy się strategiczne podejście oraz precyzyjne strzelanie. Gra oferuje starcia typu gracz kontra gracz (PvP). Do naszej dyspozycji oddano szereg różnych broni, jak szybkostrzelne karabiny, niszczycielskie strzelby, czy precyzyjne karabiny snajperskie. Gra posiada potencjał, lecz czy jest warta pobrania? Póki co, na Steam oceniło ją jedynie 4 użytkowników, z czego trzy recenzje są pozytywne.

Vest A Life – gra za darmo

Druga ze strzelanek, które dzisiaj prezentujemy, posiada więcej opinii, lecz tylko połowa z nich jest pozytywna. Vest A Life przenosi nas do postapokaliptycznego świata, w którym cała ludzkość płaci cenę za wojny nuklearne i zanieczyszczenie środowiska. Jest już za późno na odrodzenie planety, więc musimy walczyć o przetrwanie jako jeden z ocalałych.

Hamstörm – gra za darmo

Hamstörm póki co zbiera same pozytywne opinie od graczy, więc może poszczycić się średnią na poziomie 10/10. To turowa gra logiczna, w której wcielamy się w chomika. Musimy ostrzec swój lud przed inwazją szczurów z klanu Chedd’Ore, zapuszczając się w tunele niebezpiecznej kopalni. Co ciekawe, tytuł został stworzony w ciągu 15 tygodni przez grupę 6 studentów z Uniwersytetu Quebec w Chicoutimi w ramach projektu licencjackiego.

Formula Evolution 2024 – gra za darmo

Na koniec możemy wzbogacić naszą bibliotekę na Steam o darmowe wyścigi Formula Evolution 2024. Jak pisze ich twórca, znajdziemy tutaj zasady podobne do tych z World of Tanks. Czeka na nas 40 bolidów z 70 lat historii F1, 40 prawdziwych i niestandardowych torów, ponad 1000 różnych konfiguracji pojazdów czy 10 różnych biomów.

Ścigamy się przeciwko 39 graczom, zdobywając doświadczenie i kredyty, za które kupujemy różne ulepszenia dla swojego pojazdu oraz zdobywamy nowe bolidy. Zaczynamy z maszynami z 1900 roku i wygrywając kolejne wyścigi siadamy za kierownicami coraz to nowszych maszyn.

Źródło: X