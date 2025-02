Trzy nowiutkie gry za darmo na Steam, w tym tytuł dla fanów Kingdom Come: Deliverance

Spragnieni gier za darmo? Spokojnie, na Steam codziennie trafiają nowe tytuły free-to-play, za które w ogóle nie trzeba płacić. Jeśli jednak interesujecie się tym tematem, polecam również pamiętać o prezentach od konkurencji, dostępnych na Epic Games Store.

Gry za darmo na Steam:

Zacznijmy od początku, czyli od pierwszego tytułu z listy. Neon Runners to nowa kolorowa gra w stylu anime przeznaczona dla fanów dynamicznych gier akcji i produkcji platformowych. Twórcy mają spore ambicje, bo ich zdaniem mówimy o zupełnie nowym gatunku. Hm… W sumie brzmi ciekawie, a recenzje jak na razie również są pozytywne. Produkcja „łączy bieganie z platformówkami, tworząc ekscytujący nowy gatunek. Dołącz do codziennych konkursów wyścigowych i otrzymuj niesamowite nagrody w oparciu o swoje umiejętności”.

Jeśli nie za bardzo trafia w Wasze gusta, sporą popularnością cieszy się mało wymagające Tulips & Windmills. Jest to bardzo mocno oparty na „duńskiej kulturze” kliker w utrzymywanie pól tulipanów za pomocą tytułowego wiatraka. Coś dla tych, którzy lubią klikać.

Trzecia produkcja powinna idealnie trafić w gusta fanów Kingdom Come: Deliverance (o ile nie są zbytnio zajęci graniem w drugą część). Hereford 1642 to po części realistyczne średniowieczne RPG, a po części symulator życia, a nawet i wirtualna galeria. To „historyczne odtworzenie mojego rodzinnego miasta Hereford w Anglii w Wielkiej Brytanii z roku 1642. Stworzyłem obraz miasta takim, jakim było kiedyś. Przenieś się do XVII-wiecznego życia i poznaj historię w pełnym 3D z realistyczną grafiką. Poznaj całe miasto i jego okolice”, jak tłumaczy deweloper.

