Dwie gry do ogrania za darmo na Steam przez najbliższy weekend. Idealne pozycje do kooperacji

Kolejny darmowy weekend na Steam startuje. Tym razem macie okazję ograć dwie gry za darmo – No More Room in Hell 2 oraz Barotrauma.

Jeśli szukacie czegoś nowego do ogrania w ten weekend, mamy dla was świetną okazję! Na Steam przez kilka dni możecie zagrać za darmo w dwie pozycje – jedną bardzo udaną, a drugą bardzo nieudaną (zdaniem fanów): No More Room in Hell 2 oraz Barotrauma.

Gry za darmo na Steam przez weeekend

No More Room in Hell 2 to kontynuacja popularnej gry o zombie, która zdobyła serca graczy dzięki intensywnemu, współpracującemu gameplayowi. Gra pozwala graczom stanąć ramię w ramię z innymi w walce o przetrwanie w świecie pełnym nieumarłych. Nowa odsłona rozbudowuje wszystkie aspekty swojego poprzednika, a przynajmniej w teorii, bo w praktyce premiera została zmiażdżona przez fanów. Ci, którzy nadal kochają „jedynkę”, utrzymują, że jest lepsza od „dwójki”. Na szczęście NMRiH2 doczekało się wielu poprawek i nowości, przez co ogólny stan jest znacznie lepszy.

Z kolei Barotrauma to tytuł, który zabierze was na dno oceanu, gdzie w zanurzonej łodzi podwodnej czekają na was nie tylko gigantyczne potwory, ale także skomplikowana mechanika zarządzania. Gra stawia na intensywną współpracę, gdzie każda osoba w drużynie ma przypisaną rolę, a brak komunikacji może skończyć się tragicznie. Dzięki promocji możecie sprawdzić, jak to wszystko działa w darmowej wersji, a potem — jeśli gra przypadnie wam do gustu — kupić ją w niższej cenie. Oczywiście No More Room in Hell 2 również doczekało się weekendowej przeceny.

Obie gry są teraz dostępne w Steam w ramach darmowego weekendu, więc jeśli macie trochę czasu, to świetna okazja, by spróbować czegoś nowego. Po zakończeniu promocji, jeśli zdecydujecie się na zakup, możecie kupić obydwa tytuły taniej. Warto dać im szansę, zwłaszcza jeśli lubicie intensywne, kooperacyjne gry, które mogą wciągnąć na długie godziny.

Źródło: Steam