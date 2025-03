Tona darmowych gier na Steam. Aż 11 nowych pozycji w które warto zagrać

Wysyp nowych darmówek na Steam to idealna okazja na sprawdzenie, co tam w segmencie free-to-play piszczy. A piszczy całkiem sporo, bo nie tylko na tej platformie można zdobyć ciekawe tytuły. Dla przykładu – na itch.io czeka na Was polska gra o średniowieczu. Z kolei twórcy zbliżającej się premiery zobowiązali się oferować ją za darmo przez 24 godziny od debiutu.

Jeśli natomiast chodzi o te mniejsze, ale zdecydowanie nie mniej ciekawe gry za darmo, sporządziliśmy poniższą listę. Aż 11 tytułów czeka na Was, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko wybrać te najciekawsze z Waszego punktu widzenia i je zainstalować.

Gry za darmo na Steam – lista 11 nowości:

Czy ja mógłbym coś polecić? No cóż, jako zwolennika ciekawych i nietuzinkowych historii z miejsca moją uwagę kupiło sobie Leucanthemum Eyes, niby prosta przygodówka, ale w bardzo ciekawym settingu. Jako główna bohaterka trafimy przypadkowo do kanałów, gdzie czekać na Was będzie tajemnicza istota pod postacią kobiety i… zjawy. Case #1472 to prawdziwa przygodówka z elementami główkowania, w której musimy ustalić, co się w ogóle dzieje, gdy budzimy się w mrocznym pokoju, przy tajemniczej rozmówczyni. Z podobnych, spokojnych i stawiających na opowieść gier, jest bardzo dziwaczne slime feet – dziwaczny tytuł o lesbijskich fetyszach stóp… No cóż, to raczej nie jest dla mnie, ale może komuś podejdzie.

Ciekawe wygląda również Animal Adventure, kolorowa gra imprezowa dla wielu graczy oraz gigantyczny labirynt pod postacią Lost City of Bardo dla fanów Indiana Jonesa i podobnych przygód. Jest w co grać!

Źródło: Steam