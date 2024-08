Cztery nowe gry za darmo na Steam, w tym tytuł mocno inspirowany GTA V

Cztery nowe gry za darmo od niedawna dostępne są na platformie Steam. Czy warto je ograć? To już zależy od Was, ale na pewno nie zaszkodzi spróbować!

Nieodżałowane konto Free Steam Games znalazło kolejne cztery gry, po które możemy sięgnąć. Ja tylko przypomnę, że ostatnio pojawiło się ich więcej, o czym pisaliśmy m.in. tutaj i tutaj. Zresztą, warto ograć nawet darmową trylogię kultowych retro FPS-ów.

Gry za darmo, czyli w co zagrać na Steam?

Zacznijmy od początku, czyli od bodaj największej premiery, o której tu mowa. Capital to dość niezręczny klon GTA V albo może inaczej – tytuł wybitnie mocno nim inspirowany. Tutaj również pojawia się otwarte miasto, a głównym celem gracza jest organizowanie i egzekucja napadów na banki i inne placówki ze “skarbami”. Możemy korzystać z wielu różnych narzędzi, w tym sprzętu klasy militarnej, rozwalać budynki, a nawet… kupić własną chatę. Może i nie powala graficznie, ale ambicje są spore.

Rune Seeker to znajdująca się we wczesnym dostępie strategiczna gra karciana oparta na potyczkach w turach. Gracze muszą zbierać runy, aby móc udawać się na coraz większe wyprawy. Pomysł jest, a do tego istnieje możliwość rozgrywki przez sieć. Emerald Dreams: Sanity to już inna bajka, czyli tytuł tak naprawdę stanowiący kolejną przygodę 2,5D w gatunku fantasy. Gra zebrała “bardzo pozytywne” oceny, a twórcy stawiają na fabułę, a nawet… kilka różnych zakończeń! Na końcu znajdziemy również Squared Adventure, dynamiczną, stylizowaną platformówkę 2D, w której przemierzamy niegościnne kopalnie.

