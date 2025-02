6 zupełnie nowych gier za darmo na Steam. Każdy znajdzie coś wyjątkowego

Nowe gry za darmo na Steam są już dostępne. Okazuje się, że nawet bez potrzeby wydawania pieniędzy, jest w co grać. Na co zwrócić uwagę?

Steam to prawdziwa wylęgarnia darmowych pozycji. Część z nich jest wątpliwej jakości (te akurat pomijamy), niektóre zdecydowanie nie trafią w każdy gust, ale często mówimy również o perełkach, prawdziwych niepozornych skarbach, które mogą spędzić nam sen z powiek na wiele godzin. Tak przynajmniej ja miałem, gdy ogrywałem ostatnio możliwe do zdobycia za darmo przez ograniczony czas Mangui. Więcej o tytule przeczytacie w tym miejscu. Teraz jednak zapraszamy na nową kompilację 6 darmowych premier na Steam!

Wśród nich są przede wszystkim gry co najmniej „niezłe”, czyli takie, które nie wyglądają jak klasyczny asset flip lub mają do zaoferowania coś więcej. W miniony weekend gracze byli świadkami sześciu premier, choć większość z nich zapewne kompletnie Was ominęła. Nic nie szkodzi, da się to szybko nadrobić.

Nowe gry za darmo na Steam – 6 premier z weekendu:

Ciekawie wygląda El Pasante Elementalista, choć niestety mówimy o tytule działającym wyłącznie z goglami VR. Mimo wszystko ci, którzy je posiadają, mogą zagrać w sympatyczną przygodę o kocim adepcie magii. Na szczęście pozostałe tytuły nie potrzebują już dodatkowych akcesoriów. Dzięki temu każdy może za darmo przypisać do konta Take Care (of me), intrygujący tytuł, w którym jako kobieta z amnezją próbujemy poukładać wspomnienia i uciec z mrocznej rezydencji.

Jest również projekt związany z inicjatywą badania podwodnych artefaktów, czyli Cremare: The Game. Gracze wcielą się w nurków zwiedzających 9 rzeczywistych archeologicznych, podwodnych lokacji. Trzeba jednak uważać na tajemniczego potwora grasującego między nimi. Fani gier indie mogą za to zainteresować się nieźle ocenianym Sacrifices, wariacją strategii, budowania miasta i „god game” w klimatach mezoamerykańskiego plemiona. Chlorofell powinno idealnie wkomponować się w gusta entuzjastów dynamicznych strzelanek arenowych, w których nieustannie ścieramy się z wrogami. Na deser pozostaje Last Spirit Origin – roguelike akcji z możliwością kooperacji. Poza starciami z wrogami, regularnie będziemy wzmacniać arsenał i zwiedzać opanowaną przez kosmitów planetę.

Źródło: Steam