Gry za darmo to coś, co chyba nikomu się nigdy nie znudzi. Przychodzimy do Was z kolejnymi darmowymi premierami z ostatnich kilku dni, które zawitały na platformę Steam. Znaleźliśmy aż 6 nowych tytułów.

Darmowych gier nigdy za wiele. Pisaliśmy już dzisiaj o 5 nowych premierach na Steam, które możecie sprawdzić bez sięgania po portfel. Wśród nich znajdziecie chociażby postapokaliptyczne RPG czy grę żartującą z samej siebie. To jednak nie koniec ciekawych tytułów, ponieważ mamy dla Was kolejne. Poniżej możecie znaleźć aż 6 darmowych gier, jakie zadebiutowały ostatnio na platformie Valve.

Gry za darmo na Steam. Lista 6 nowych produkcji

Najciekawszym i zarazem posiadającym największą liczbę recenzji tytułem jest Farmer Toon. Jak sugeruje nazwa (oraz pierwszy rzut oka), jest to relaksujący symulator farmy, w którym rozwijamy swoje gospodarstwo oraz umiejętności. Zbieramy plony, hodujemy zwierzęta, zarządzamy gospodarstwem, kupujemy ulepszenia i… walczymy. Tutaj pojawia się właśnie interesujący element tej produkcji: wspomniane zwierzęta, które hodujemy, możemy następnie wykorzystać w pojedynkach z innymi graczami. Celem jest tutaj dotarcie na szczyt drabinki sezonowej, a ta resetuje się każdego tygodnia.

Z powyższego zestawienia warto także przyjrzeć się bliżej Wizards in Shorts. To dynamiczna gra akcji typu arena shooter, w której jako tytułowi czarodzieje walczymy na arenie z innymi graczami (od 2 do 6 osób) przy użyciu magii. Jak nietrudno się domyślić, wygrywa ten, kto wytrwa najdłużej i zabije wszystkich innych uczestników pojedynku.

Jeśli chodzi o pozostałe tytuły, znajdziemy wśród nich Fit-Right-In, czyli, jak określają sami twórcy, „innowacyjne połączenie arcade z gatunkiem roguelite”, gdzie bierzemy udział w turnieju i staramy się unikać ścian poprzez dostosowywanie swojego kształtu do pojawiających się otworów. Grandpa: Bread Adventure to coś, co może okazać się jedną z najdziwniejszych gier, w jakie mieliście okazję zagrać. Wcielamy się w szalonego dziadka, który poszedł do sklepu po chleb, ale po drodze… napotkał sporo dziwnych przeciwności, chociażby w postaci irytujących gęsi, skuterów czy własnego szwankującego już zdrowia. Gra mocno inspiruje się m.in. Subway Surfers. Project Gravity to gra z różnego rodzaju łamigłówkami z wykorzystaniem tytułowej grawitacji. Na koniec jest Room 54 – Horde Survival, czyli typowy akcyjniak w klimatach horroru, gdzie możemy wyładować emocje na zombiakach przy użyciu różnych broni.

Źródło: Steam