Cztery nowe i różnorodne gry za darmo na Steam. Wystarczy tylko pobrać i grać

Kolejna fala darmówek na Steam nie zawodzi! Tym razem dostajemy aż cztery bardzo różne tytuły, które łączy tylko jedno: pełna dostępność za zero złotych. Od kosmicznych strzelanek, przez VR-owe eksperymenty, po dystopijną Amerykę i filozoficzne platformówki – każdy znajdzie coś dla siebie.

Cztery zupełnie inne gry za darmo na Steam

Zacznijmy od Byte Wars. To strategia z widokiem z góry i rakietami, które wymagają precyzji i wyczucia grawitacji. Sterujemy statkiem kosmicznym, który może odpalać tylko jedną rakietę na raz. W tle kręcą się planety, a ich pola grawitacyjne zmieniają tor lotu pocisku, więc strzał trzeba dobrze przemyśleć. Brzmi jak coś między Missile Command a miniaturowym Kerbalem.

Dla fanów VR i technologii nowej generacji jest immersiX – aplikacja, która działa na headsetach Open XR. Łączy sztukę z nauką i oferuje coś więcej niż tylko oglądanie filmów. Dzięki wsparciu formatu V-Nova PresenZ pozwala poczuć się jak wewnątrz hiperrealistycznego obrazu, z pełną swobodą ruchu i dźwiękiem przestrzennym. Brzmi ambitnie, ale działa jak trzeba, a do tego za darmo.

Trapped to z kolei coś spokojniejszego, ale też bardziej refleksyjnego. Gramy dziewczynką, która utknęła w serii jaskiń będących odbiciem jej wspomnień i emocji. W każdej z nich rozmawiamy z uśmiechniętym sześcianem (serio), rozwiązujemy zagadki i próbujemy znaleźć wyjście. Miejscówki dotyczą szkoły, rodziny, pracy i małżeństwa, czyli tematów, które nie są tak radosne, jak sugeruje bohater towarzyszący.

Na koniec najdziwniejsza perełka: Hook, Line, and Axe. To trzecioosobowy hack’n’slash z elementami parkouru, gdzie jako uzbrojony w topór buntownik atakujemy wojskowych w Area 51. Gra jest pełna teorii spiskowych, walka jest absurdalna (topór vs. karabiny), a do tego mamy do dyspozycji linkę z hakiem do huśtania się po mapie. Trochę jakby Shadow the Hedgehog wpadł do świata Deus Exa po kilku energetykach.

