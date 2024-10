Gry Dragon Ball na Steam w promocji do 400 zł taniej. Kup najnowszy hit i starsze części serii

Dzisiaj premiera DRAGON BALL: Sparking! ZERO, które już teraz znajduje się na liście bestsellerów na Steam, wyprzedzając Counter-Strike 2, Metaphor, PUBG czy Silent Hill 2. Gra posiada fenomenalne oceny i sporo osób zapewne dopiero zamierza ją kupić. Dlatego podpowiadamy, gdzie zdobyć klucz Steam najtaniej i oszczędzić aż 70 zł na edycji standardowej. Oprócz tego, dla fanów uniwersum, prezentujemy promocje na starsze gry Dragon Ball. To dobra okazja, by uzupełnić tanio swoją bibliotekę gier.

Premiera DRAGON BALL: Sparking! ZERO już dzisiaj (11 października), lecz kto zakupił w pre-orderze edycje Ultimate, może się bawić już od trzech dni. Dzięki temu wiemy, jak gracze oceniają nową część serii. Jak się okazuje – niezwykle pozytywnie. Sparking! ZERO zebrał już ponad 13 tysięcy recenzji na Steam, z których średnia wynosi 94/100.

Jeśli zajrzycie na platformę Steam, zobaczycie też, że na serwerach siedzi teraz około 50 tys. osób, a w szczytowym momencie było to ponad 122 tysiące graczy! Mało tego – Sparking! ZERO jest obecnie grą generującą najwyższe przychody na Steam, a to dopiero premiera. Strach pomysleć, co będzie na weekend. Kto chce kupić nową część Dragon Ball w promocji, dobrze trafił. Oto linki do ofert z Instant Gaming, sprawdzonego i godnego zaufania sklepu z kluczami, w którym za zakupy zapłacicie np. przez BLIK.

Gry Dragon Ball (PC) – promocje. Klucze Steam najtaniej

Jak zatem widać, na takich promocjach sporo oszczędzamy. Na najnowszej odsłonie jest to od 17 do 130 zł w zależności od wybranej edycji. Na starszych częściach rabaty są równie duże, z rekordową oszczędnością ponad 400 zł w przypadku Dragon Ball Z Kakarot Legendary Edition.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO – informacje i wymagania sprzętowe

Kto jest w tyle i nie wie, czym jest DRAGON BALL: Sparking! ZERO, to szybko wyjaśniamy. Gra jest trójwymiarową arenową bijatyką z bohaterami Dragon Balla od Bandai Namco. Zamiast widoku z boku postaci, akcję obserwujemy zza pleców bohaterów (widok TTP), a tych mamy do odblokowania aż 180 i to w podstawowej wersji gry. Oczywiście każda postać ma swoje własne umiejętności, transformacje i techniki.

W nowego Dragon Balla zagramy na komputerze z niższej półki. Żeby uruchomić grę, wystarczy procesor Intel Core i5-9600K, 8 GB pamięci RAM oraz karta graficzna na poziomie Nvidia GeForce GTX 980. Natomiast do maksymalnych ustawień potrzebujemy procesora Intel Core i7-9700K, 16 GB pamięci RAM oraz grafiki Nvidia GeForce RTX 2060. Sparking! ZERO zajmie na dysku twardym 29 GB przestrzeni.

Źródło: Steam, Instant Gaming / opracowanie własne