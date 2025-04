Gry coraz droższe! Ta kosztuje zawrotne 500 dolarów...

Coraz więcej mówi się o tym, że gry będą drożeć. 100 dolarów za jeden tytuł? Cóż, w tym wypadku to mało. W sklepie Xboksa pojawiła się pozycja, którą wyceniono na kilkaset dolców. Dlaczego? Tego nie wiadomo – może to być pomyłka, albo… nowy standard cen. Oczywiście z przymrużeniem oka.

500 dolarów za tytuł, czyli gry drożeją

Gracze przeglądający sklep Microsoftu przeżyli niemałe zaskoczenie, gdy ich oczom ukazała się nowa gra Golf Up z ceną sięgającą niemal 500 dolarów. Produkcja, która w rzeczywistości jest niewielką, niezależną grą golfową, została początkowo wyceniona na dokładnie 499,99 dolarów lub 419,99 funtów brytyjskich. Nietypowa cena szybko zwróciła uwagę społeczności Xboxa i wywołała lawinę komentarzy.

Pomyłka została wychwycona w trakcie przygotowywania cotygodniowego zestawienia premier na stronie Pure Xbox. Jak się okazało, cena była widoczna przez dłuższy czas, co dodatkowo zwiększyło zamieszanie wokół tej sytuacji. Na szczęście Microsoft zareagował stosunkowo szybko, zmieniając cenę na właściwą — 6,99 dolarów, czyli około 5,79 funtów.

Choć sprawa została rozwiązana, pozostaje pytanie, jak dochodzi do takich błędów w jednym z największych cyfrowych sklepów świata. To nie pierwszy przypadek, kiedy gry na Xboxa trafiają do sprzedaży z absurdalnie zawyżonymi cenami. W przeszłości tytuł Panzer Dragoon Orta został w Nowej Zelandii wystawiony za niebotyczne 2 699,90 dolarów.

Na szczęście tego typu pomyłki rzadko mają poważne konsekwencje. Gracze zazwyczaj szybko je wychwytują, a platformy natychmiast podejmują działania naprawcze. Mimo to sytuacje takie jak ta przypominają, że nawet w wielkich korporacjach zdarzają się zaskakujące wpadki. Pozostaje mieć nadzieję, że żaden gracz nie zdecydował się na zakup Golf Up w astronomicznej cenie, zanim błąd został naprawiony.

Źródło: purexbox.com