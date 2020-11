Grand Theft Auto San Andreas. Produkcja Rockstara otrzymała ray tracing

Moder dostosował grafikę w serii GTA (w tym Grand Theft Auto San Andreas) do współczesnych standardów i dodał do niej ray tracing.

W oczekiwaniu na najnowszą odsłonę cyklu GTA VI, możecie powrócić do poprzednich części, które zostały podretuszowane. Niedawno wypuszczony mod pozwala ujrzeć stare lokacje w nowym świetle (dosłownie!). Technologia wykorzystująca śledzenie promieni, odświeży oprawę wizualną w tytułach: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas i Grand Theft Auto: Vice City.

GTA III/VC/SA Ray Traced Shadow and Reflections powered by GTA Renderhook

Aktualizację możecie za darmo pobrać pod tym adresem. Dzięki modowi cienie oraz odbicia światła, będę prezentowały się znacznie bardziej realistycznie. Modyfikacja gry komputerowej nie modernizuje żadnych pozostałych aspektów oprawy wizualnej, koncentrując się wyłącznie na ray tracingu.

Planujecie wrócić do klasycznych odsłon, czy czekacie na zapowiedź GTA VI? Ostatnio na łamach portalu pisaliśmy o plotce sugerującej, że szósta odsłona cyklu o gangsterach, mogła zostać zapowiedziana w najnowszej aktualizacji do trybu online, zatytułowanej The Cayo Perico Heist.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.