Realistyczna, polska symulacja żużla na Steam. Nowa, w pełni darmowa premiera

Na Steam zadebiutowała świeża gra za darmo, czyli Speedway Challenge 2025. Jest to dzieło polskiego studia, mające zaoferować zawartość przede wszystkim dla fanów rajdów żużlowych.

Miłośnicy żużla mają powody do radości! Na platformie Steam zadebiutowała właśnie gra Speedway Challenge 2025, dostępna całkowicie za darmo. To doskonała okazja, by poczuć emocje związane z tym dynamicznym sportem bez wychodzenia z domu. Warto zaznaczyć, że niedawno pojawiło się więcej ciekawych i darmowych premier na tej platformie, jak choćby kuriozalny „DOOM na grzybkach”.

Zobacz też: Wcześniej było trzeba płacić, ale teraz te 5 gier odbierzecie za darmo. Musicie się pospieszyć

Gra za darmo o żużlu i to z Polski!

W Speedway Challenge 2025, jak obiecują twórcy, gracze mogą doświadczyć realistycznej fizyki jazdy, co pozwala na pełne zanurzenie się w świecie żużla. Gra oferuje różnorodne tryby rozgrywki: od kariery, przez ligę, wyzwania, turnieje, aż po szybkie mecze. Dodatkowo, dostępny jest tryb online, umożliwiający rywalizację z przyjaciółmi, oraz lokalny, dla tych, którzy preferują grę na jednym urządzeniu.

Za produkcję odpowiada polskie studio Berobasket, które zadbało o to, by gra oddawała ducha prawdziwych zmagań na torze żużlowym. Warto jednak zauważyć, że opinie użytkowników na Steam są mieszane – na 17 recenzji, tylko 47% jest pozytywnych. To sugeruje, że choć gra ma potencjał, może wymagać pewnych poprawek lub aktualizacji.

Jeśli jesteś fanem sportów motorowych i chcesz spróbować swoich sił w wirtualnym żużlu, Speedway Challenge 2025 może być interesującą propozycją. Gra jest dostępna za darmo na Steam, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu sprawdzić, czy spełnia Twoje oczekiwania.

Źródło: Steam