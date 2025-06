Darmowa gra staje się płatna. Odbierzcie ją teraz, a nie będziecie musieli płacić

Na Steam można teraz dorwać za darmo Alien Grounds, ale tylko przez ograniczony czas. Twórcy jasno zaznaczyli, że gra stanie się płatna po zakończeniu fazy wczesnego dostępu. Kto więc zgarnie ją teraz, ten będzie mógł grać również po premierze finalnej wersji, bez wydawania ani złotówki.

Gra za darmo, ale tylko teraz

Alien Grounds to klasyczna strzelanka FPP, w której trafiamy na obcą planetę i musimy stawić czoła zastępom kosmitów. Choć produkcja wciąż jest rozwijana i nie oferuje jeszcze pełnej zawartości, już teraz można ją dodać do biblioteki Steam. Co ważne, jeśli to zrobisz, gra zostaje przypisana do konta na stałe. Gdy twórcy w przyszłości ustalą cenę, ty nadal będziesz mógł grać za darmo. Warto zaznaczyć, że faktycznie tytuł stale się rozwija, niedawno otrzymał choćby… fabułę.

To dość popularna praktyka wśród niezależnych deweloperów, aby udostępnić grę w Early Access za darmo, zebrać feedback od graczy, a następnie wystartować z płatną premierą. Z punktu widzenia gracza to świetna okazja, by sprawdzić tytuł na własną rękę i nie ryzykować ani grosza.

Obecna wersja Alien Grounds może nie porażać rozmachem, ale oferuje już solidne podstawy rozgrywki. Jest tu sporo dynamicznej walki, mnóstwo strzelania i klimat taniego sci-fi z lat 90. Jeśli twórcy dowiozą więcej zawartości, może z tego wyjść całkiem przyjemna strzelanka na kilka wieczorów.

Źródło: Reddit