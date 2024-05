Gra o rozwalaniu zombie do odebrania za darmo. Nie trzeba nic płacić

The Zombie Smasher to absolutnie niszowa, ale dostarczają chwilę głupawej przyjemności w rozjeżdżaniu zombie samochodem gra za darmo dostępna na IndieGala.

W ostatnim czasie obsypało nas grami za darmo. W ramach programu rozdawnictwa Epic Games Store zgarniecie bez żadnych opłat świetne Chivalry 2, a od dziś możecie również korzystać z cyfrowej edycji popularnego Talisman także za darmo. To jednak nie wszystko!

Auta, zombiaki i to jako gra za darmo

The Zombie Smasher jest absurdalnie idiotyczny tytuł, ale w tym przypadku to raczej w żaden sposób nie przeszkadza. No bo w zasadzie idealnie podsumowuje to, czym ta gra w ogóle jest. A jest po prostu tym – rozwalaniem zombie. Samochodami. Z możliwością ulepszania ich. Czy trzeba czegoś więcej?

Raczej tak, ale przecież mówimy o grze oferowanej zupełnie za darmo przez ograniczony czas. W takim przypadku ciężko jest silić się na jakieś szczególne uwagi. Na Steam gra zdobyła niewiele recenzji graczy, ale jej ocena jest “pozytywna”, co chyba samo w sobie oznacza, że warto się zainteresować. Obecnie możecie przypisać ją do swojego konta IndieGala bez żadnych opłat.

Produkcję zyskacie w formie kolejnej pozycji do cyfrowej biblioteki IndieGala. Musicie mieć aktywne konto, ale jego założenie nie wymaga uiszczania żadnych opłat ani przypisania środków płatnicznych. Aby zgarnąć grę, trzeba wejść w podany wyżej link i kliknąć “Add to Library”, po czym pobierzecie instalator. Proste i szybkie, a przede wszystkim darmowe!

Źródło: IndieGala