Nowy FPS z ocenami niemal 10/10. Gra za darmo na Steam

Na platformie Steam pojawiła się w marcu nowa gra za darmo, która przenosi nas na postapokaliptyczne pustkowia. To szybka taktyczna strzelanka do pogrania online ze znajomymi.

Lubicie pograć ze znajomymi w strzelanki online? Ta nowa gra za darmo na Steam może Was zatem zainteresować i jest to kolejna godna polecenia bezpłatna premiera z marca. A tych było sporo – wystarczy spojrzeć tylko na 40 najlepszych darmowych gier tego miesiąca, które możecie pobrać i zachować na zawsze.

Warto też podkreślić, że darowych gier, które Wam polecamy, przybywa z każdym dniem. Spójrzcie na najnowszy soulslike free to play czy intrygujący psychologiczny horror. Niedawno opisywaliśmy też grę, która kapitalne kapitalnie łączy w sobie elementy skradankowe z komedią, a do tego wszystkiego dodaje nieco wilkołaczego klimatu. Kto już się z nimi zapoznał, niech spojrzy teraz na kolejną premierę za 0 zł!

Nowa gra za darmo na Steam dla fanów FPS-ów

Wasteland Rangers to szybka strzelanka pierwszoosobowa, w której walczysz o przetrwanie na postapokaliptycznych pustkowiach. Tytuł zadebiutował w marcu na Steam i zdobył do tej pory ponad 100 recenzji od graczy. Średnia jest bardzo wysoka i wynosi niemal 10/10. Pochwalono gameplay, tryby rozgrywki oraz elementy taktyczne. Jedyne, czego zabrakło użytkownikom do pełni szczęścia, to krótsze czasy ładowania i naprawa błędów technicznych.

Wasteland Rangers – pobierz grę za darmo na Steam

Podczas rozgrywki musimy „zdominować pustkowie”, a bawimy się w ośmiu trybach rozgrywki. Do wyboru mamy 4 klasy postaci: Snajper, Szturmowiec, Inżynier i Medyk, a każda z unikalnymi umiejętnościami i stylem gry. Jak podkreślają twórcy strzelanki, środowisko jest zniszczalne, możemy modyfikować bronie, a taktyka jest kluczem do zwycięstwa.

