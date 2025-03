Na Steam jest nowa gra za darmo, ale nie byle jaka – to wcześniej dostępny za pieniądze tytuł, w którym staniecie do walki z falami oddziałów SWAT.

Dziś wysypało sporo ciekawych gier za darmo. Możecie w serwisie itch.io odebrać polski, średniowieczny tytuł Żmij Wyvern, na Steam dostępny jest ciekawy multiplayerowy soulslike, a twórcy debiutującej nowości zamierzają rozdawać ją za darmo przez 24 godziny. Do tego wszystkiego należy doliczyć Rebel!, czyli niezależną grę akcji z falami wrogów.

Rebel! to nowa gra za darmo na Steam (a była płatna!)

Opresyjny, militarny reżim kontra Wy – gracze. Rebel to ciekawy, mały w skali, ale za to bogaty duchem projekt niezależnego studia The Ministry of Propaganda. Twórcy postanowili wydać tytuł będący top-down shooterem, w którym zasady nie są skomplikowane, a całość da się przejść w bardzo krótkim czasie.

Wyobraź sobie, że żyjesz w swoim ulubionym opresyjnym reżimie. Zbuntuj się! Walcz z falami oddziałów SWAT. Łup ich broń i pieniądze. Kupuj ulepszenia. Pozyskuj sojuszników. Zmierz się ze skorumpowanymi szefami rządu. Przypadkowa strzelanka z widokiem z góry i dwoma drążkami, z krótką, intensywną rozgrywką i sprytną sztuczną inteligencją. – czytamy w opisie gry

Rebel stawia więc przede wszystkim na akcję, na możliwość ścierania się z kolejnymi falami wrogów. Prób przerwania opresji podejmiemy głównie za pomocą różnego rodzaju broni białej czy też palnej. Z czasem zaczniemy odblokowywać nowe umiejętności i ulepszenia, co pomoże na w walce z powiększającymi się falami wrogów.

Rebel wcześniej było dystrybuowane za pieniądze, ale i tak niewielkie – gra kosztowała 13,49 zł. Teraz twórcy zmienili model dystrybucji na free-to-play, więc możecie ją przypisać do swojej biblioteki za darmo.

