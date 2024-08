Gra za darmo na Steam o gościu zbyt wściekłym, by umrzeć

Oto nowa całkiem fajna gra za darmo, przy której możemy pobawić się walcząc z coraz to większymi falami wrogów. Tytuł nazywa się Too Angry To Die i opowiada o wojowniku, który był niepokonany. Obrósł legendą i wszyscy wierzyli, że nie można go pokonać. Jednak… padł trupem. Lecz jego gniew nadal żyje i teraz walczymy w zaświatach, jako porucznik Varkula, Pana Udręki. Naszym zadaniem jest wyplenienie rebelii z Martwych Ziem, co nie wydaje się łatwym zadaniem.

Too Angry To Die – gra za darmo na Steam

Tytuł ma bardzo proste założenia i wszystko rozgrywa się na jednym ekranie, gdzie nacierają na nas hordy potworów, a my witamy ich swoim mieczem, powiększając stos ciał pod naszymi stopami. Możemy korzystać czasem ze wzmocnień, które czynią nas jeszcze silniejszym. Co jakiś czas napotkamy potężnych bossów, a w międzyczasie będziemy mogli poćwiczyć combosy na arenie bez przeciwników.

I to w zasadzie wszystko, bo nic oprócz krwawej jatki tutaj nie znajdziemy. No, może poza przedmiotami upuszczanymi przez przeciwników, które można sprzedawać na Steam Marketplace.

Too Angry To Die (PC) – pobierz grę za darmo na Steam

Gra nie ma wielu opinii od graczy, ale te które wystawiono, są w 100% pozytywne. Doceniono całkiem niezłą oprawę graficzną, przyjemny gameplay oraz to, że możemy również pograć na przenośnej konsolce Steam Deck.

Źródło: Steam