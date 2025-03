Premiera na Steam darmowego soulslike’a dla wielu graczy. Już można grać

TimeLost to nowa gra za darmo w postaci premierowej produkcji od studia AfterPrime Studio. Mamy do czynienia z ciekawym soulslike’iem PvP.

Niewiele jest gier typu soulslike skupionych wyłącznie na rozgrywce wieloosobowej. Elden Ring Nightreign z pewnością to zmieni, ale zanim doczekamy się jednej z najgorętszych premier lata, możemy już grać w znacznie mniejszy tytuł. TimeLost to nowa gra za darmo dostępna na Steam. Dopiero co miała swoją premierę, więc szkoda ją przegapić. Tym bardziej że tytuł zgarnia całkiem pozytywne opinie od graczy.

TimeLost, jak zapewniają twórcy, to „arenowy, drużynowy soulslike PvP. Opanuj precyzyjną walkę, dostosuj swój styl gry za pomocą konfiguracji z dwoma broniami i wspinaj się po szczeblach kariery na arenach, które wykraczają poza przestrzeń i czas”. Na razie to tylko debiut w fazie wczesnego dostępu, ale już teraz tytuł może pochwalić się sporą zawartością. Cała rozgrywka skupia się przede wszystkim na walce i doskonaleniu swoich umiejętności.

Nowa gra za darmo na Steam oferuje możliwość wybrania dwóch broni na pole bitwy, które nie tylko zdefiniują nasz styl gry, ale i będą miały bezpośrednie przełożenie na statystyki. Twórcy chwalą się taktycznym podejściem do rozgrywki (ale nie, nie jest to żadna turówka) i wymóg strategicznego myślenia w celu pokonania oponentów. W grze znajdziemy również sporo rzeczy do „ozdabiania” naszych postaci. Co ważne – deweloperzy wyraźnie akcentują brak jakichkolwiek mikrotransakcji.

Źródło: Steam