Jak zwykle, gier za darmo na Steam nigdy za wiele. Przychodzimy do Was z kolejną produkcją na Steam za 0 zł, która może okazać się zbawieniem w stresujące dni. Beat Around The Bush to gra, w której robimy dokładnie to, co sugeruje tytuł. Cel gracza jest prosty: omijać tytułowy krzak (a więc metaforycznie owijać w bawełnę) i zobaczyć, co się stanie. To na pewno ciekawy sposób na relaks. Pamiętajcie też o dwóch darmowych grach, które przechodzą niedługo na model premium. Jeśli więc zdążycie je odebrać, to nigdy nie będziecie musieli za nie płacić. Pisaliśmy o nich dzisiaj w tej wiadomości.

Nowa gra za darmo na Steam. Zrelaksuj się z kijem bejsbolowym w ręku

Beat Around The Bush zadebiutowało zaledwie dwa dni temu, a może już pochwalić się bardzo pozytywnymi recenzjami. Średnia z łącznie 60 opinii wynosi 95/100, a więc mamy tutaj do czynienia z naprawdę wysokim wynikiem. Jak podkreślają sami twórcy produkcji, jest to gra, do której na pewno nie należy podchodzić na poważnie, a naszym zadaniem jest tytułowe owijanie w bawełnę. Tutaj jest nim omijanie krzaków, wokół których pojawiają się czerwone kółka, w które musimy uderzać kijem bejsbolowym, aby otrzymać pieniądze.

Pieniądze pozwalają z kolei na kupowanie rzeczy w sklepie, które pomogą nam robić dalsze postępy. To jednak dopiero początek, ponieważ gra przewiduje dla nas wiele niespodzianek. Produkcja została zaprezentowana na YouTube Shorts, gdzie najpopularniejszy komentarz miał okazję zadecydować o tym, co zostało do tytułu dodane. To właśnie stąd w Beat Around The Bush pojawia się sporo… niecodziennych atrakcji, jak chociażby wybuchające sarny.

