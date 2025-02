Gra za darmo. Nowe RPG akcji dzisiaj z premierą na Steam

Steam przywitał kolejna produkcję free to play, która jest kierowana do miłośników RPG w klimatach fantasy. Nowa gra za darmo zabiera nas na wielką przygodę w krainie przesiąkniętej legendą i magią.

Mieliśmy już dzisiaj kilka bezpłatnych premier, na które zwracaliśmy Waszą uwagę. Wspomnijmy choćby o tytule mocno inspirowanym GTA, survivalowym symulatorze polskiego żula czy powrocie legendarnej serii od Electronic Arts. Polecaliśmy jeszcze świetną produkcję w klimacie grozy oraz horror do pogrania ze znajomymi. Ale wiecie co? To jeszcze nie koniec, bo oto kolejna gra za darmo, która chwilę temu wpadła na Steam. Powinna spodobać się osobom, które lubią fantasy i sieciowe rozgrywki w stylu action RPG.

Gra za darmo na Steam. Pobieraj The Dragon Odyssey

Zacznijmy od tego, że The Dragon Odyssey zadebiutowało wcześniej na urządzeniach przenośnych z systemami iOS oraz Android. Dzisiaj tytuł miał natomiast swoją premierę na Steam, a deweloper zapewnia, że oferuje pełny cross-play z wersjami mobilnymi. Na telefonach gra zbiera bardzo dobre noty (średnia ocen – 4,2/5 z ponad 5 tys. recenzji), zatem czemu by nie pobrać wersji PC?

The Dragon Odyssey – pobierz grę za darmo na Steam

Proponowana „darmoszka” pozwoli nam zanurzyć się w świecie smoków i legend. Gra nastawiona jest na efektowne oraz szybkie walki i możemy pograć samemu lub ze znajomymi. Jak to w RPG, na początku możemy dostosować wygląd swojego bohatera, wybrać wyposażenie i styl walki. Wcielimy się w jedną z pięciu klas (Wojownik, Mag, Strzelec, Zabójca i Kapłan), a nasza postać może być człowiekiem, ogrem, elfem, krasnoludem, wróżką lub sukkubem.

Standardowo podczas rozgrywki będziemy ulepszać swoją postać i uzbrojenie, szukać ukrytych skarbów i legendarnych przedmiotów czy kompletować legendarny ekwipunek.

Deweloper zapewnia, że The Dragon Odyssey oferuje nieskomplikowaną „konsolową” rozgrywkę oraz proste sterowanie, zatem nie musicie być mistrzami RPG, by pobrać ten tytuł.

