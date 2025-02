Świetna gra za darmo na Steam. Aż ciężko uwierzyć, kto ją stworzył

Nephilim to kolejna warta uwagi gra za darmo na platformie Steam. Powstała w ramach studenckiego projektu! Tym bardziej imponuje jej jakość.

Gier „studenckich”, „zaliczeniowych” czy jakichkolwiek innych szkolnych projektów na Steam jest cała masa. Rzadko jednak zdarza się tytuł, mogący pochwalić się jakością, dzięki której faktycznie będziemy chcieli go ukończyć. Nephilim to przy tym wyjątek od reguły, bo faktycznie – gra jest bardzo dobra, a do tego darmowa!

Mówimy o grze stworzonej przez studenta Montreal Video Game School. Nie wiemy, czy to jego projekt zaliczeniowy, ale zapewne tak – i mam nadzieję, że udało mu się zdobyć dobrą ocenę. Nephilim, jakkolwiek mało rewolucyjne by nie było, prezentuje sobą naprawdę wysoki poziom, zupełnie odbiegający od wielu podobnych gier free-to-play na Steam.

Mówimy o izometrycznej grze akcji, w której kluczową rolę odgrywają pojedynki z bossami. Jest ich cała masa i zostały zaskakująco solidnie zaprojektowane. Jasne, nie ma tu jakości Dark Souls czy ambicji wielu innych podobnych projektów, lecz i tak mówimy o grze w sam raz na jedną sesję dla fanów gatunku.

Walcz z aniołami i demonami jako Strider Lazarus – wojownik, który narodził się na nowo, aby opanować Ciemność i Światło – w tej stworzonej przez studentów izometrycznej grze walki. – głosi opis produkcji

Jak na razie tytuł ma niewiele ocen od graczy, ale wszystkie są pozytywne. Wiele osób jest szczerze zaskoczonych poziomem wykonania i nie może doczekać się kolejnych projektów od tych studentów. Warto!

Zobacz też: Gra za darmo na Steam. „Jedna z najlepszych, w jakie grałem” – cieszą się gracze

Źródło: Steam