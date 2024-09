Kosmiczna premiera na Steam. Nowa gra za darmo okazała się bardzo dobra

Wystarczył dzień, by ta nowa gra za darmo zdobyła ponad 360 recenzji na Steam, z których średnia jest “bardzo pozytywna”. Docenią ją osoby lubiące strategie rozgrywające się w przestrzeni kosmicznej.

To już trzecia dzisiaj warta polecenia gra za darmo, która wyjątkowo spodobała się użytkownikom Steam. Najpierw pisaliśmy o niezłym FPS-ie w klimatach Scorn, a następnie była „bardzo pozytywnie” oceniana gra z czołgami. Teraz wędrujemy w nieco inne obszary gamingu, ponieważ mamy również coś ciekawego dla osób lubiących strategiczne walki w kosmosie.

Kepler-2100 to gra za darmo dla fanów strategii

Jak czytamy na karcie produktu na Steam, w przeciwieństwie do klasycznych gier strategicznych, Kepler-2100 jest przeznaczony do bardziej swobodnego stylu gry. Zamiast skupić się na rozgrywkach PvP, postawiono tutaj na tryb PvE, w którym rywalizujemy ze światem gry i komputerem, a nie innymi graczami.

Dołączamy zatem do kooperacyjnych operacji wojennych z innymi dowódcami i łączymy siły w celu eksploracji kosmicznych otchłani. W grze istnieją cztery typy statków, które dowódcy mogą konstruować, aby utworzyć flotę kosmiczną i eksplorować gwiazdy. Mamy także do dyspozycji setki modułów ulepszających nasze jednostki, by ostatecznie stworzyć spersonalizowaną i zoptymalizowaną flotę.

W Kepler-2100 możemy również rozszerzać swoją strefę wpływów, przejmując kontrolę nad krytycznymi węzłami wydobywczymi w kosmosie, zyskując obfite zasoby. Jest również możliwość utworzenia Galaktycznego Sojuszu, co daje nam większe bezpieczeństwo oraz pozwala wspólnie eksplorować i podbijać kolejne zakamarki kosmosu.

Grę pobierzecie za darmo pod poniższym linkiem:

Kepler-2100 (PC) – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam