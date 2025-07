Ucieknij z wyspy i to za darmo. Nowa darmówka dostępna do pobrania

Co miało być relaksem, zmienia się w koszmar… i to za zero złotych. Na Steamie zgarniesz teraz darmową kopię Island Getaway, nowej gry twórcy The Last Monday.

Sprawdź także: Gra za 185 złotych? Teraz można ją zgarnąć całkowicie za darmo na Steam

Gra za darmo w klimacie grozy

W Island Getaway wcielasz się w osobę, która wygrała weekendowy pobyt w luksusowym kurorcie. Tyle że na miejscu okazuje się, że natura, zjawiska paranormalne i korporacyjna chciwość tworzą niebezpieczne trio. Nie masz żadnych supermocy, nie dostaniesz też do ręki broni. Masz walizkę. I rozum. I tylko to może ci pomóc uciec z tego miejsca żywym.

Rozgrywka to miks przygodówki i horroru. Twórcy stawiają na atmosferę, dziwne dźwięki i zaskakujące sytuacje. Całość podana jest w stylu retro, z pięknymi, przerysowanymi kolorami i obrazem w ultrapanoramie. Taki zabieg wzmacnia uczucie klaustrofobii i immersji, co przydaje się, kiedy dosłownie czujesz, że coś czai się tuż za tobą.

Tempo? Szybkie. Wyspa? Piękna, ale pełna zagrożeń. Cała produkcja nie należy do długich, ale w krótkim czasie dostarcza sporo emocji. Idealna propozycja na jeden intensywny wieczór, zwłaszcza że teraz nie zapłacisz za nią ani grosza.

Gra dostępna jest całkowicie za darmo do przypisania na Steamie. Wystarczy zalogować się i kliknąć „Dodaj do konta”, by została z tobą na zawsze.

Źródło: Steam