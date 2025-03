Wyjątkowa premiera dla fanów grozy. Nowa gra za darmo na Steam

Początkowo może się wydawać, że to nic nie warta gra za darmo. Jednak po przeczytaniu kilku recenzji i obejrzeniu rozgrywki od razu zmienicie zdanie. Kto lubi horrory i klimat niepokoju, nie ma wymówki, by nie pobrać tej nowości ze Steam.

Ta gra jest naprawdę czymś wyjątkowym. Jeśli lubisz bardzo krótkie, darmowe gry typu horror z unikalną rozgrywką i bardzo intensywną atmosferą, to nie masz wymówki, żeby w nią nie zagrać – tak do opisywanej tutaj nowości zachęca jeden z użytkowników Steam, a trzeba Wam wiedzieć, że ta gra za darmo posiada już 137 recenzji, z których średnia wynosi 97/100, więc jest „bardzo pozytywna”. Zobaczcie szczegóły i pobierajcie!

Gra za darmo na Steam. Wyjątkowy horror psychologiczny

Przeglądając nowości na Steam natknąłem się na The Children of Clay, które jakoś początkowo nie przyciągnęło mojej uwagi. Lecz był to błąd, ponieważ w tym małym niezależnym tytule kryje się wielki sekret i kunszt artystyczny.

Jak pisze twórca Children of Clay, to krótka gra archeologiczna typu horror poklatkowy, w której musisz zbadać starożytny artefakt i odkryć jego mroczny sekret. Rozgrywka polega na wchodzeniu w interakcje z dziwną figurką oraz przeglądaniu starych ksiąg, by więcej się o niej dowiedzieć. Niby nic wielkiego, lecz społeczność na Steam jest wręcz zaskoczona klimatem oraz opracowaniem tytułu.

Nie będzie tutaj żadnych jumpscare’ów oraz żadnych głośnych dźwięków rozsadzających uszy, zwłaszcza jeśli gracie z słuchawkami. Zamiast tego po mistrzowsku zostaniecie wprowadzeni w niepokojący klimat i małe dochodzenie. Jak piszą gracze, Children of Clay imituje doświadczenie prowadzenia śledztwa i jest to w pewnym sensie śledztwo, które prowadzi cię do odkrycia okruchów większej tajemnicy.

Gra jest w istocie dobrze wykonaną produkcją typu horror point and click, która buduje napięcie w krótkim czasie trwania. Wszystko, od atmosfery po wygląd glinianej figurki i ujawnione na jej temat rewelacje, wprowadza cię w dziwny, nieziemski nastrój. Jest świetna. Jedyną wadą, jaką mogę sobie wyobrazić, jest to, że gra jest za krótka. Steam

Children of Clay to zabawa na około pół godzinki, lecz z pewnością nie będzie to czas stracony. Poniżej możecie zobaczyć trailer oraz gameplay.

Źródło: Steam