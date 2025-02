Premiera na Steam. Gra za darmo z rowerem, potworami i bardzo dobrymi ocenami

Dzisiaj na Steam pojawiła się nowa gra za darmo. Niby to symulator, w którym jeżdżąc na rowerze dostarczamy przesyłki, lecz gdy nadejdzie noc, na ulice wychodzą potwory.

Oto kolejna premiera na Steam za 0 zł, która może się Wam spodobać. To gra za darmo, w której poruszamy się po mieście na rowerze. Razem ze znajomymi dostarczamy przesyłki, ale gdy nadchodzi noc, lepiej zerkać w lusterko wsteczne. Nigdy nie wiadomo, co będzie nas ścigać. Pamiętajcie również o darmowym i mrocznym Double Shoulders, które bardzo przypomina klimatem Little Nightmares. Grę opisywaliśmy dzisiaj w tej wiadomości.

Premiera na Steam. Gra za darmo łącząca symulator z horrorem

Dodgy Deliveries zadebiutowało właśnie na Steam i z miejsca spodobało się graczom. Średnia z 60 recenzji wynosi 90/100, więc mamy bardzo wysoki wynik. Na pierwszy rzut oka, gra jest normalnym symulatorem. Prowadzimy firmę dostawczą ze znajomymi, starając się zrealizować jak najwięcej dostaw, aby zarobić wystarczająco dużo pieniędzy na opłacenie czynszu. Przemierzamy zatem na dwóch kółkach tętniące życiem miasto, gdzie ulice są pełne ludzi i samochodów. Jednak szybko okazuje się, że to niejedyni mieszkańcy metropolii.

Kiedy zapada zmrok, lepiej mieć się na baczności. Na ulicach pojawiają się dziwne istoty, a my będziemy musieli dowiedzieć się więcej o samych potworach i legendach dotyczących miasta. Uciekając przed nimi musimy pamiętać jednak o dostarczaniu przesyłek, ponieważ nie chcemy rozgniewać naszego gospodarza, który swoją drogą również jest jakiś podejrzany.

W grze możemy komunikować się ze znajomymi z drużyny za pomocą czatu głosowego lub radia na rowerze. Warto więc zebrać ekipę i wskoczyć wspólnie na rower, by poznać tajemnicę miasta. Zobaczcie fragment rozgrywki:

Źródło: Steam