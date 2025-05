Nowa darmowa przygoda na Steam. Wciąga zręcznościową rozgrywką

W grze wcielasz się w Riley, która odkrywa portal do Nekojimy – świata kocich istot nadwyrężonego przez rządy trzech despotycznych Lordów. Towarzyszy jej gadający żabogłowy Ben, a celem jest odbudowa krainy, uwolnienie uwięzionych mieszkańców i powrót do domu. Połączenie zręcznościowej rozgrywki z odkrywaniem sekretów sprawia, że nawet krótka sesja przynosi satysfakcję.

Sprawdź też: Nowy shooter z mechami za darmo. Granvir: Zero Front już dostępne na Steam

Zwiedzaj, wspinaj się i zbieraj

Podstawą FREST są zręcznościowe sekwencje – opanowanie ruchu Riley, skoków i lotów z pomocą portalowej liny to klucz do sukcesu. Poza tym w każdym z trzech regionów zbierasz ukryte strony, które rozbudowują tło fabularne. Dzięki temu każda przejrzana skrytka i odnaleziona strona to krok ku pełnemu poznaniu historii Nekojimy.

W trakcie eksploracji napotykasz różnorodne wyzwania – sekwencje zręcznościowe, pojedyncze starcia z drobnymi przeciwnikami oraz walki z czasem, gdy poziomy masz do zaliczenia w trybie speedrun. Poziomy są nieliniowe, więc sam decydujesz, czy najpierw wrzucisz się w trudniejsze sekcje z dodatkowymi nagrodami, czy pójdziesz po kolei. To czyni rozgrywkę elastyczną i dostosowaną do twojego stylu.

W FREST nie zabrakło także elementów RPG – stopniowo odblokowujesz nowe umiejętności, które pozwalają sięgnąć wyżej i odkryć wcześniej niedostępne zakamarki. Warto więc wracać do odwiedzonych już lokacji, bo z nowymi zdolnościami można znaleźć kolejne tajemnice. Atrakcyjna stylistyka 3D połączona z kolorową oprawą i przyjaznym sterowaniem sprawiają, że nawet początkujący szybko odnajdą komfortową krzywą nauki.

Gra dostępna jest bezpłatnie i nie wymaga dodatkowych opłat ani mikropłatności. Wystarczy pobrać ją ze Steam i zanurzyć się w przygodę, która łączy klasyczne mechaniki platformowe z nowoczesnym podejściem do collectathonów. FREST to propozycja dla każdego, kto lubi wyzwania zręcznościowe, ciekawą opowieść i barwną, fantastyczną oprawę.

Źródło: Steam