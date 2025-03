Ta gra na Steam wkrótce będzie płatna. Ostatnia szansa, aby zgarnąć ją za darmo

Raz na jakiś czas, prócz ciekawych debiutów free-to-play, dana gra przechodzi na model premium (albo odwrotnie, staje się całkowicie darmowa). Tym razem właśnie to ma miejsce z Ease Out.

Ease Out – gra za darmo na Steam zmienia model dystrybucji

Jeśli tylko udamy się na kartę rytmicznej gry Ease Out na Steam znajdziemy informację, że projekt znajdujący się od dawna we wczesnym dostępie nie otrzymał żadnej aktualizacji od 22 miesięcy. Znaczy to tyle, że na prawie dwa lata twórcy o nim kompletnie zapomnieli. Wydawać by się mogło, że to oszustwo, ale nie, bo przecież gra jest dostępna jako free-to-play. Mimo wszystko wszystko wskazuje na skazaną na wieczne zapomnienie i potępienie produkcję.

Tu jednak do akcji wkracza ON Gaming Studio, nowy deweloper którzy przejął pieczę nad projektem. We wczorajszym wpisie na platformie Steam zobowiązał się do wydania zupełnie nowej wersji gry i finalnie jej ukończenia. Aby jednak to się mogło udać, trzeba rzekomo zmienić model dystrybucji. Do tej pory darmowy tytuł będzie więc płatny. Niewiele, bo cenę oszacowano na niecałego 1 dolara. Mimo wszystko póki nie zostanie ona oficjalnie zmieniona, grę nadal można dodawać do biblioteki.

Jeśli więc zdążycie przypisać ją do konta, zachowacie ją na zawsze, nawet gdy stanie się płatna. Oznacza to również, że dostaniecie także kolejne aktualizacje, w tym te mające wyprowadzić Ease Out z wczesnego dostępu. Wystarczy tylko wcisnąć „dodaj do biblioteki”.

Ease Out powinno przemówić do fanów gier rytmicznych, bo przedstawia całkiem ciekawy twist w gatunku. „Zamiast oryginalnych klawiszy wiążących ze ścieżkami, każdy kolor nut w grze ma przypisany klawisz wiążący. Gdy nuta spadnie na ścieżkę, należy nacisnąć klawisz odpowiedniego koloru, ale nie odpowiedniej ścieżki” – czytamy w opisie. Oznacza to, że ścieżka w miarę przechodzenia przez piosenkę będzie zanikać i przenosić się na sąsiednie. Spokojnie, dla mnie to też czarna magia, bo nigdy szczególnie nie interesowałem się rytmicznymi grami, ale z kronikarskiego obowiązku i tak sugeruję przypisanie produkcji do konta. W końcu jest za darmo. Poza tym doczeka się rzekomo profesjonalnego edytora poziomów, co akurat brzmi zachęcająco.

Źródło: Steam