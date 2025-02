Do niedawna trzeba było płacić, ale już jest za darmo. Gra do zdobycia na Steam

Obecnie na Steam fanów oszczędzania czeka kilka ciekawych ofert. Przede wszystkim każdy może przypisać do konta uwielbianą odsłonę programu RPG Maker zupełnie za darmo. Warto to zrobić, bo normalnie kosztuje aż 325 złotych! Prócz tego samo Valve rozdaje kilka podarunków z okazji ostatniej akcji. A co z faktycznymi grami? Spokojnie, też coś się znajdzie!

Gra za darmo dostępna na platformie Steam to zdecydowanie niszowa, ale niekoniecznie zła pozycja – Crush Link TD. Mówimy o jednoosobowej grze typu tower defense, która inspiracji czerpie z… aplikacji do randkowania. Jeśli też zastanawiacie się teraz, jak to można w ogóle ze sobą połączyć, polecam po prostu odebrać tę grę, bo aktualnie zgarniecie ją za darmo.

Jest to „gra Tower Defense z nową mechaniką w wirtualnej scenerii o randkach online. Twoim zadaniem jest ochrona swojej bazy przed dostaniem się spamu do Twojej skrzynki odbiorczej. Buduj wieże w zaznaczonych miejscach, aby zatrzymać spam”. Brzmi dość wyjątkowo, więc może warto się zainteresować? Wcześniej za Crush Link TD trzeba było zapłacić 22,99 zł.

Źródło: Steam