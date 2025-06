Nowy Marvel za darmo na Steam! Gra z ponad 100 mln pobrań trafia na PC

Po ponad dekadzie dominacji na urządzeniach mobilnych, Marvel: Contest of Champions wreszcie trafił na komputery osobiste. Teraz gracze mogą pobrać tę bijatykę bezpłatnie na Steam, z pełnym wsparciem dla klawiatury, myszki i kontrolerów. To ogromna zmiana dla tytułu, który wcześniej był dostępny wyłącznie na iOS i Androidzie, gdzie zanotował ponad 100 milionów pobrań. Czy taka gra za darmo spodoba się posiadaczom PC?

Marvel: Contest of Champions – gra za darmo już na PC

Marvel: Contest of Champions to dynamiczna gra akcji 1v1, w której gracze wcielają się w ulubionych bohaterów i złoczyńców z uniwersum Marvela. Wcielając się w tzw. Summonera, budujemy własną drużynę spośród ponad 300 dostępnych postaci. Do wyboru są m.in. Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Deadpool, Thor, Venom, a także członkowie Avengers, X-Men, Strażników Galaktyki i wielu innych.

Wersja na PC została całkowicie zoptymalizowana pod kątem dużych ekranów i innego sterowania. Gracze mogą teraz toczyć szybkie pojedynki 1v1, korzystając z natywnych ustawień dla myszki, klawiatury oraz padów. Umożliwiono nam również pełną personalizację sterowania. Co ważne, wersja Steam oferuje wsparcie cross-platform, więc ci, którzy zaczęli przygodę na telefonach, mogą teraz bez przeszkód kontynuować progres na PC.

Gra oferuje nie tylko efektowne pojedynki PvP, ale także bogaty tryb fabularny z rozbudowaną, filmową narracją rodem z komiksów Marvela. Nowe rozdziały, multiversalne zagrożenia i epickie walki z bossami czekają na tych, którzy chcą zagłębić się w historię The Battlerealm. Regularne aktualizacje wprowadzają świeżą zawartość i kolejnych grywalnych bohaterów.

Nie zabrakło też elementów społecznościowych. Gracze mogą dołączać do potężnych sojuszy, wspólnie rywalizować w Alliance Wars i Alliance Quests, koordynować strategie i zdobywać cenne nagrody w wydarzeniach globalnych.

Marvel: Contest of Champions w wersji na Steam to prawdziwe spełnienie marzeń dla fanów uniwersum, którzy chcieli przenieść mobilną bijatykę na większy ekran. Gra łączy klasyczne mechaniki znane z automatowych mordobić z głębią RPG. Mamy również kolekcjonowanie postaci, a wszystko to w klimacie najpopularniejszego komiksowego uniwersum na świecie.

Marvel: Contest of Champions – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam