Odbierz grę za darmo na Steam oraz PS4 i PS5. Produkcja dostępna bezpłatnie

Wcześniej trzeba było za ten tytuł płacić, a teraz już nie ma takiej konieczności. Nie ma więc lepszej wymówki, aby po prostu udać się na stronę odpowiedniego cyfrowego sklepu i przypisać produkt do konta za darmo!

Gra za darmo, czyli prezent w postaci Sportsfriends

Twórcy imprezowej gry kooperacyjnej już jakiś czas temu ogłosili, że produkcja przechodzi na model dystrybucji free-to-play. Jest to prezent dla wszystkich graczy z okazji 10. rocznicy jej wydania. Warto się skusić, szczególnie że nie zapłacimy już teraz ani grosza, a do tego dostaniemy ciekawy tytuł w sam raz do rozgrywki lokalnej ze znajomymi.

Sportsfriends to “kompendium wielokrotnie nagradzanych lokalnych gier wieloosobowych. Zawiera: bijatyki w stylu retro w BaraBariBall, pojedynki na tyczkach w stylu QWOP w Super Pole Riders, szybkie podania w Hokra oraz, na komputerach Mac i Linux, sparingi twarzą w twarz w Johann Sebastian Joust”, jak czytamy w opisie gry na Steam. Idealny tytuł na imprezę lub po prostu do wspólnego pogrania w trybie lokalnym. Niestety, gra nie wspiera trybów online.

Nie musicie się spieszyć, a przynajmniej na to wskazuje plakietka “free-to-play”. Nie jest to bowiem żadne czasowe rozdawnictwo, a pełnoprawne przejście na nowy model dystrybucji, co powinno gwarantować, że grę będziemy mogli pobierać za darmo już zawsze. Lepiej jednak i tak dmuchać na zimne i po prostu przypisać ją do konta już teraz.

